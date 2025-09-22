'Otras formas de permanecer': la mesa como escenario de la artesanía contemporánea

En el sencillo acto de sentarse a la mesa se esconde un legado en cada comensal, que dialoga con el de los utensilios empleados en ese proceso lento y delicado que supone la degustación gastronómica. Las personas aportan una herencia sensorial y gestual que se entrelaza con la de platos, cubiertos y vasos, que imponen costumbres y formas de relación. En esa mesa convergen dos de los ejes de la tercera edición de 'Tiempo + Materia', el programa de València Design Fest que cada año reivindica la artesanía contemporánea. Sus comisarios, Adrián Salvador Candela y Lucas Zaragosí (Estudio Savage), han articulado la muestra en torno a la gastronomía bajo el título 'Otras formas de permanecer'.

La exposición, abierta en el MuVIM, reúne piezas de uso cotidiano reinterpretadas por creadores nacionales e internacionales. Cuchillos, cucharas, copas, candelabros, manteles y utensilios convertidos en experiencias artesanales que trascienden el mero objeto para situar el acento en el gesto, la memoria o el vínculo colectivo. Se trata de repensar la permanencia no desde lo material, sino desde aquello que se transmite, se transforma y sobrevive en la práctica compartida.

“El comedor es uno de los primeros escenarios de la artesanía, pero nos interesaba sobre todo la experiencia comunitaria que se genera a su alrededor”, explica Salvador Candela. La mesa y el taller, añade, comparten valores como la atención al proceso, el respeto por los materiales o ingredientes, la conexión con el territorio y el tiempo. “Frente a un mundo que se acelera, ambas nos invitan a parar, observar y cuidar”, resume el comisario.

Elementos expuestos en el MuVIM en 'Tiempo + Materia'. / L-EMV

¿Qué hay detrás de un objeto hecho con esmero? “Una conexión con algo íntimo, incluso ancestral. La artesanía no siempre deja un objeto: a veces deja un movimiento, una manera de hacer, una costumbre, una emoción”, afirma Salvador, citando proyectos como Steinbeisser, donde el diseño de cubiertos “se convierte en coreografía performática que nos obliga a cuestionarnos elementos tan primarios como una cuchara”. También recuerda la propuesta de Fondosupperclub, “donde cocinar y servir se convierte en un acto político, estético y emocional”.

En esa misma línea se sitúa Worn Studio, “cuyo trabajo colaborativo revela las huellas de los talleres artesanos, prácticas que nos hablan del rastro como legado, de lo que permanece en lo inmaterial”.

Reinterpretar el pasado

Así, 'Tiempo + Materia' reivindica la artesanía contemporánea como un terreno fértil para la reinterpretación. “No se trata de romper con el pasado, sino de ampliar la mirada. En València hay una enorme riqueza artesanal, pero a menudo se asocia únicamente a lo tradicional”, advierte Salvador. Y parafrasea a Gustav Mahler: “La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego”.

Tres cuchilos interpretados por tres artistas diferentes y expuestos en 'Tiempo+Materia' en el MuVIM. / L-EMV

La selección de autores ha seguido un riguroso proceso que ha reunido a una treintena de artistas y creativos con vínculos al universo gastronómico. Entre ellos, Vivian Alarcón, Casa Antillón, Júlia Esqué, Frama, Sophie Hanagarth, Florian Clemens Meier, Maki Okamoto, Alice Heron, Cuit, Carles Tarrasó Oliver, Arcos, Florentine Kitchen Knives, Vicent Orts, además de Steinbeisser, Fondosupperclub y otros nombres destacados cuyas piezas se exhiben en el MuVIM.

“La artesanía debe entenderse como una forma crítica de producción, que emerge en momentos de crisis como herramienta para ensayar otros imaginarios. Frente a la hegemonía de la industria, ofrece resistencia, cuidado, vínculo y una escala humana”, defiende el comisario. Y añade: “Hay que hablar de artesanías, en plural, porque la segmentación es vital: hay quien trabaja desde lo funcional, desde la experimentación, desde el ocio, el arte… cada ámbito requiere un canal, una metodología y una forma de comercialización distinta. Eso es clave para el futuro de la profesión”.

Experiencias satélite

La edición de este año se inauguró el 12 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 7 de octubre. Paralelamente, los comisarios han diseñado un programa de talleres y actividades que encarnan la filosofía del proyecto.

En Merkato Hub se celebró el taller de la microheladería trashumante 'Campo a través', de Paula López y María Luz Villegas, quienes elaboran helados a partir de la leche de cabras autóctonas y la investigación en fermentos lácteos. “Proponen un modelo radical de vida y producción nómada que desestabiliza nuestras ideas de consumo”, señala Salvador.

El 23 de septiembre, la coctelería Cooktl de Begoña Rodrigo acogerá una conversación entre la quesera Clara Díez (Formaje) y el escritor Jesús Terrés sobre “la vida, el placer y el miedo”, coincidiendo con la presentación de sus libros 'Leche, fermento y vida' y 'Vivir sin miedo'. Esa misma tarde, Díez se unirá a Canoa Lab, ODA y Laia Amigó para presentar la instalación 'Cerámica y queso, temporalidad escultórica'.

'Otras formas de permanecer' en el MuVIM. / L-EMV

La tercera experiencia tendrá lugar en OFF_LINE café: una cata de vinos de Celler del Roure acompañada por el trabajo en vidrio soplado de Sara Sorribes. “Es un buen ejemplo de cómo cambia nuestra percepción de un producto cuando varía el gesto y el objeto con el que lo bebemos”, apunta Salvador.

“Más que enseñar, queremos activar, invitar a experimentar la artesanía desde otros ángulos: no desde la posesión, sino desde el contacto”, concluye. Una oportunidad de abrir la mente a lo que se repite desde hace siglos y profundizar en el legado que dejan los objetos, los gestos y quienes los transmiten.