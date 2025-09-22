El hijo de Berlanga cierra su restaurante de paellas en el centro de Madrid

El restaurante Berlanga, especializado en arroces valencianos y abierto en 2020 frente al parque del Retiro de Madrid, cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre. Así lo ha anunciado su propietario, José Luis García Berlanga, hijo mayor del cineasta Luis García Berlanga, a través de un mensaje en redes sociales: “Después de más de 20 toneladas de arroz, de 200.000 raciones de paellas típicas valencianas, de pescado y de verduras, cerramos Berlanga el 30 de septiembre. Lo que no hayáis venido a probar, acercaros, y los que queráis quedaros con el último recuerdo y sabor de arroces Berlanga, aquí os espero”.

Un proyecto nacido de la pasión culinaria

Licenciado en Derecho, cineasta, publicista y realizador de cine y televisión, José Luis García Berlanga decidió dar un giro a su trayectoria a los 65 años y apostar por la gastronomía. Con experiencia como profesor de cocina y un profundo apego familiar al arroz, abrió en febrero de 2020 el restaurante Berlanga, apenas unas semanas antes del estallido de la pandemia. El proyecto nació marcado por las restricciones sanitarias, pero se consolidó pronto como uno de los referentes del arroz en Madrid.

La propuesta se basaba en recetas fieles a la tradición valenciana, con arroces elaborados con variedades procedentes del Parque Natural de la Albufera, como el “a banda”, el “negro”, el del señoret o la paella valenciana clásica con pollo, conejo y garrofón. A la carta se sumaban tapas, guisos y platos de corte mediterráneo y castizo.

Un local con sello familiar

El restaurante, ubicado en la avenida de Menéndez Pelayo, rendía homenaje al cineasta Luis García Berlanga en su decoración, con fotografías y recuerdos de películas como "Bienvenido, Mister Marshall" o "El verdugo". En la cocina, su hijo reivindicaba el rigor de la paella auténtica frente a tópicos como el arroz teñido o las cigalas decorativas. “El arroz no tiene secretos: solo cariño, dedicación y un buen grano”, subrayaba en entrevistas, destacando su vínculo con productores valencianos.

Su gran maestra en el arte de hacer paellas y otros platos típicamente valencianos había sido su abuela Lola. «Hacía un magnífico esgarrat, un rossejat buenísimo... Era muy buena cocinando. Mi madre, también. En mi casa, el arroz y nosotros alrededor de él, siempre ha estado muy presente», explicaba a Levante-EMV. En cambio, a su padre le iban mucho mejor las cámaras que los fogones: «Era un señorito que no sabía hacerse ni una tortilla a la francesa».

Reconocimiento y dificultades

Pese a contar con reseñas positivas de críticos y clientes, y convertirse en un destino popular para los amantes del arroz, el proyecto no ha logrado ser rentable. El propio restaurador reconocía que la cena ha sido su gran talón de Aquiles: “A la gente le encantan los arroces, pero no para cenar, y eso limitaba mucho la rentabilidad del negocio”, señalaba en .

El cierre supone, además, la clausura de un espacio que había servido como punto de encuentro cultural. Berlanga ha organizado en él tertulias con intelectuales y artistas, bajo el título de Los pactos del Berlanga, y convirtió el local en un cruce entre tradición gastronómica y memoria cinematográfica.

Hasta el 30 de septiembre, quienes lo deseen podrán despedirse de Berlanga degustando una última paella, un arroz negro o cualquiera de las especialidades que han convertido a este local en uno de los templos del arroz en la capital.