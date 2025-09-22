El Palau de les Arts recibe a más de 8.200 personas durante su jornada de puertas abiertas

Más de 8.200 personas han disfrutado el domingo 21 de septiembre de la Jornada de Puertas Abiertas del Palau de les Arts Reina Sofía.

Además de visitar sus diferentes salas, espacios y terrazas, Les Arts ha ofrecido "una intensa" programación artística -según el auditorio- con dos recitales de los cantantes y pianistas del Centre de Perfeccionament, cuatro talleres didácticos sobre el vestuario y la caracterización en la ópera y un concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana bajo la dirección de Cornelius Meister.