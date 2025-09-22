Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Palau de les Arts recibe a más de 8.200 personas durante su jornada de puertas abiertas

El público ha podido recorrer de manera gratuita las salas, terrazas y distintos espacios del edificio

Cola de público en la Jornada de Puertas Abiertas.

Cola de público en la Jornada de Puertas Abiertas. / Levante-EMV

María Bas

València

Más de 8.200 personas han disfrutado el domingo 21 de septiembre de la Jornada de Puertas Abiertas del Palau de les Arts Reina Sofía.

Además de visitar sus diferentes salas, espacios y terrazas, Les Arts ha ofrecido "una intensa" programación artística -según el auditorio- con dos recitales de los cantantes y pianistas del Centre de Perfeccionament, cuatro talleres didácticos sobre el vestuario y la caracterización en la ópera y un concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana bajo la dirección de Cornelius Meister.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents