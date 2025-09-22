Los profesionales denuncian la falta de apoyo de la Generalitat a la Fira d'Arts Escèniques

Un total de doce asociaciones profesionales de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana han alzado su voz contra la indefinición y la falta de apoyo que el Institut Valencià de Cultura (IVC) viene mostrando con la Fira d’Arts Escèniques Valencianes – Mostra de Teatre d’Alcoi (MTA), el evento cultural donde desde 1991 se pone en valor la creación escénica valenciana y se fomenta el intercambio profesional, ya que la Mostra actúa de plataforma tanto para compañías como para creadores, productores, programadores y distribuidores para dar visibilidad a los espectáculos valencianos.

La preocupación del sector cultural valenciano comenzó con la organización de la MTA de este año, cuando la Generalitat otorgó una subvención inicial de 60.000 euros en lugar de los 155.000 euros de la edición anterior, lo que suponía una drástica reducción a pocos días del inicio del encuentro que impedía mantener el nivel de programación de ediciones anteriores y mantener los compromisos adquiridos por la organización. Después de diferentes conversaciones entre el Ajuntament d’Alcoi, la conselleria de Cultura y el IVC durante todo el año, desde el gobierno valenciano se ha trasmitido la voluntad de dotar al MTA de la misma ayuda económica que en 2024, aunque todavía no se ha hecho efectiva esta promesa.

Más preocupante es la situación para la próxima edición de 2026, donde de momento hay consignados solo 60.000 euros desde Cultura, sin que se haya trasmitido ni concretado la voluntad de mantener el nivel del principal escenario para la promoción, visibilización y contratación de las artes escénicas valencianas que se celebra a finales del mes de mayo en la ciudad de Alcoi. Si se confirma esta pretensión y no se modifica en los próximos presupuestos autonómicos, la organización de la Mostra de Teatre d’Alcoi se tendrá que adaptar a la nueva situación con este recorte de un 60%, repercutiendo en la calidad y cantidad del mayor escaparate de las artes escénicas valencianas.

Las doce asociaciones principales de las artes escénicas valencianas, donde se incluyen actores y actrices profesionales, empresarios, profesionales de la danza, distribuidores, técnicos, escritores, empresas de teatros, salas independientes, gestores culturales, la asociación de artes escénicas de Castellón y de Alicante y los profesionales del circo, han advertido del daño que puede producir esta situación al sector. Esta unanimidad de las asociaciones profesionales alerta del importante riesgo al que se exponen los escenarios si no se mantiene un compromiso claro y contundente por parte del IVC a la Mostra de Alcoi.

Pendientes de la resolución administrativa del pago de la edición de 2025, pasados ya cuatro meses de su celebración, y con la indefinición de la cobertura económica para las próximas ediciones, los profesionales de las artes escénicas valencianas alertan de la grave situación a la que se le está sometiendo al sector cultural, agravada además por otras circunstancias como la falta de apoyo a la contratación de compañías valencianas o el retraso en las convocatorias y pagos de las ayudas de las instituciones valencianas.

A esta reivindicación pública se han unido las siguientes asociaciones: AAPV (actores y actrices profesionales valencianos), FETI (Federación de Espacios Teatrales Independientes), ADVAEM (asociación valenciana de distribuidoras y distribuidores profesionales de artes escénicas y música), AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza), PROTEA (Plataforma de Profesionales del Teatro de la Provincia de Alicante), APDCV (Asociación de Profesional de la Danza de la Comunidad Valenciana), APCCV (Asociación de Profesionales del Circo de la Comunidad Valenciana), AVETID (asociación de salas y empresas productoras de teatro y circo), Comitè Escèniques (compañías y creadores de Castellón, Valencia y Alicante), Gestió Cultura (asociación valenciana de gestores culturales), AVEET (asociación de escritores y escritoras teatrales) y PROART (Profesionales de las Artes Escénicas de las comarcas de Castellón.