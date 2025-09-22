La Reina Letizia recupera sus ‘pendientes estrella’ valencianos
La monarca lució en su último viaje a Egipto unos aros bañados en oro.
Maria Bas
En el joyero de la reina Letizia, los pendientes de la firma valenciana Singularu parece que ocupan un lugar importante. En su última visita a Egipto, la monarca rescató unos pendientes en forma de estrella bañados en oro fueron los primeros que la Reina estrenó de la firma valenciana en los días de la dana, convirtiéndose a partir de ese momento en un diseño recurrente en su joyero.
Se trata de un modelo con silueta minimalista y juvenil que, por su versatilidad, ha acompañado a Doña Letizia en diferentes momentos oficiales, aportando un punto de luz y frescura al rostro.
Con la elección de los pendientes Superstar de Singularu, Letizia no solo aportaba un detalle sofisticado a su estilismo de inspiración safari, sino que también envía un mensaje claro: apoyar y dar visibilidad a la moda española accesible. Los pendientes Superstar no son solo una joya asequible y combinable, sino también una pieza con carga simbólica que ha acompañado a la Reina desde uno de los momentos más recordados de la firma.
