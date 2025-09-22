No sé si también tendrán esta sensación, pero percibo que últimamente todo es Roig Arena. Que si el ensayo general con 10.000 conejillos de indias y Seguridad Social, que si el homenaje a Nino Bravo, que si los abonos, que si las croquetas. Se acordarán de aquella demencial escena de “Cómo ser John Malkovich”, la estupenda película de Spike Jonze, en la que todas las personas tienen la cara del actor norteamericano y no hacen otra cosa que repetir su nombre porque su idioma no tiene más que esas dos palabras con diferentes entonaciones: johnmalkovich johnmalkovich… Pues ahora lo mismo. En el bar, en el colegio, en el autobús, en el Mercadona (ahí no es tan raro, vale) toda la raza humana tiene la cara de Juan Roig y sus conversaciones, solamente dos palabras: rocharena rocharena? Rocharena!

Yo encantado pero quien no pareció quedar muy conforme fue el cantante Francisco, quien explicó en sus redes sociales que no participó en la inauguración porque no le llamaron. Vaya por Dios. Se le intuía incomprensión, cierto disgusto y algo de pelusa, denunciando que en el evento no se contara con ningún artista del terreno. Y esas cosas se piensan, pero no se dicen sin mirar antes la Wikipedia en el móvil para no quedar como Cagancho en Almagro, como fue el caso. Porque allí estaban Sandra Valero, Luis Cortés y Jorge Martí de La Habitación Roja, a los que dijo no conocer de nada. Y después, en un elegante remate, preguntó si estas personas cantaban. Toma ya.

No creo que fuera tanto un gesto ignorante como malintencionado y egocéntrico. Ni siquiera puede jugar como excusa la carta de la diferencia de estilos o la brecha generacional: hace un año en el Medusa, festival de techno y juventud, y anteayer en Mestalla se marcó una espantosa versión del himne regional junto al DJ sevillano Wademusik. El Himno, uno de sus grandes éxitos, que imagino cantará, si no en persona en un cedé, el próximo 27 de septiembre al final del acto de elección de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de València adivinen dónde. Efectivamente, en el Roig Arena de sus desvelos.

Total, que al estar escuchando constantemente esas dos palabras mágicas que tanto lustre musical van a traer a València se me ha ocurrido hacer una lista de nombres legendarios en estos menesteres. Recintos unidos de manera eterna a la mitología del rock and roll ya sea por su acústica, por su diseño, por su comodidad, por su encanto o por las vibraciones que transmiten, qué cosa más romántica.

El Madison Square Garden de Nueva York ha visto de todo, como el coliseo de Roma. Partidos de hockey hielo, de baloncesto, veladas de boxeo, convenciones republicanas y homilías papales. Allí han cantado desde Frank Sinatra a Madonna, pero si figura con letras de oro en el imaginario roquero es por las actuaciones de Led Zeppelin que pueden ver en el film “The Song Remain The Same”. En la misma ciudad existieron dos pequeños garitos fundamentales para la música punk, los extintos CBGB y Max’s Kansas City, y todavía lo hace esa catedral de la música negra que es el teatro Apollo de Harlem.

Al otro lado de los Estados Unidos no podemos olvidar el Whisky a Go-Go en Los Ángeles. Tampoco el Winterland Ballroom, donde se cenó y se bailó en aquella noche de Acción de Gracias que significó el último vals para The Band, ni el Fillmore de Bill Graham, ambos en San Francisco. Capital del rock ácido y psicodélico, sus grandes protagonistas pasaron por allí alguna vez. Los Grateful Dead, no obstante, siempre manifestaron su querencia por el teatro Capitol de Port Chester, en Nueva York, donde el bar de al lado se llama Garcia’s en honor del líder de aquella banda. Decir Japón es pensar en el Budokan, pabellón deportivo dedicado al sumo y al heavy metal, y decir Londres es morir de vértigo, así que les doy sólo dos nombres: Hammermisth Odeon y Sheperd’s Bush Empire.

El Roig Arena comienza su andadura y me encantaría que se convirtiera en un lugar tan emblemático como alguno de los anteriores. Será muy de agradecer acudir a shows que antes sólo pasaban por Madrid o Barcelona (o Sevilla o Zaragoza o Bilbao). Y puestos a agradecer, gracias a La Habitación Roja por tantas y tantas canciones en 30 años de carrera. “Indestructibles”, por ejemplo, que tanto ánimo y esperanza infundió a la población durante la pandemia. Mucho más que cualquier himno.