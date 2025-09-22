Simone Fattal recibe este martes el Premio Julio González del IVAM: "Ser parte de esta familia es un honor"

La artista Simone Fattal (Damasco, 1942) recibirá este martes el Premio Julio González 2024 que cada dos años otorga el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) por su aportación al arte contemporáneo. El acto estaba previsto para el 28 de noviembre del pasado año, pero la tragedia de la dana arrasó con todo. La creadora multidisciplinar es la cuarta mujer que lo recibe en los 24 años de historia del galardón, tras Annette Messager en 2018, Mona Hatoum en 2020 y Carmen Calvo en 2022.

"Es una gran consideración y un gran honor porque si me comparo con otros artistas que ganaron el premio Julio González es realmente fantástico, porque son muy famosos y maravillosos. Ser parte de esta familia es absolutamente genial. Y estoy muy agradecida, no solo por recibir el premio, sino por estar en este espacio, que es hermoso y especial", ha dicho la artista antes de desplazarse a València para recibir el reconocimiento del centro de arte moderno valenciano.

La artista Simone Fattal. / Christoph Beauregard

Simone Fattal se ha mostrado muy satisfecha por un galardón que reconoce su contribución a la escultura contemporánea. “Me siento honrada y agradecida por que el IVAM me haya otorgado el premio Julio González”, ha declarado la artista que encuentra un fuerte vínculo entre su trabajo y el del escultor en la forma de entender la abstracción.

“Al pasear por las salas dedicadas a Julio González en el IVAM, uno queda impresionado por el logro del artista al combinar —en una rara hazaña— la abstracción con el surrealismo de su tiempo, trascendiendo, en mi opinión, este último para alcanzar un lenguaje atemporal. Es enigmático, a la vez que ingenioso”, ha resumido la creadora.

Espacio pluricultural

Con motivo del Premio, el IVAM organizó la exposición ‘Simone Fattal. Suspensión de la incredulidad’ que rendía homenaje a la artista y que se exhibió en el museo del 12 de diciembre de 2024 al 1 de junio de 2025. La muestra reunió 85 obras desde 1999 a 2023 que sumergían al visitante en un espacio pluricultural, creado a través de la escultura, el dibujo y el trabajo editorial.

En una entrevista concedida a este periódico tras saberse ganadora del premio, Fattal aseguró que "mi trabajo ha sido un bonito camino hacia el autodescubrimiento. Antes pintaba y mi pintura era una pintura abstracta, o debería decir, se trataba de paisajes abstractos. Mi escultura me sorprendió tanto por su contenido como por su forma. Descubrí que estaba profundamente involucrada en la historia de mi país, en un sentido muy amplio".

Sobre su fuente de inspiración, la artista aseguraba que la literatura era lo que más nutría su obra. "La literatura sigue siendo mi inspiración y, de hecho, diría que la motivación de mi trabajo. Al menos la mayor parte de la obra proviene de lecturas, epopeyas y cuentos". Tanto es así que el título de la exposición que protagonizó en el IVAM, 'Suspensión de incredulidad', proviene de un poema homónimo de Samuel Taylor Coleridge. "El recurso a lo poético siempre da margen a la imaginación", explica la artista en el catálogo de su muestra en el IVAM.

Obras de Fattal que formaron parte de la exposición del IVAM. / Ana Escobar/EFE

"La obra de Fattal, principalmente escultórica, opera en un espacio pluricultural y nómada distinto al que escribe la historia oficial y que transporta el espectador a un lugar histórico casi arqueológico que viene de muy lejos, que habla muchas lenguas, que ha conocido muchos dioses y diosas pero que, sin embargo, existe aquí y sucede ahora", explican desde el IVAM.

Al igual que en la práctica de Julio González, a cuyo trabajo la artista se siente profundamente conectada, la obra de Simone Fattal "trasciende con su práctica los prejuicios que la historia y la academia reservan para ella. Ambos artistas, en épocas muy distintas, se han acercado a formas de hacer arte conectadas con la tierra y sus historias, en un diálogo directo con la artesanía y otras formas de hacer que conviven con lo popular, ofreciendo de esta manera una visión del mundo que entiende lo universal desde lo íntimo", añaden fuentes del museo.

Premio Julio González

El Premio Internacional Julio González, que se entregó por primera vez en el año 2000, ha distinguido a artistas como Georg Baselitz, Anish Kapoor, Annette Messager, Robert Rauschenberg, Mona Hatoum, Miquel Navarro, Carmen Calvo, Pierre Soulages, Frank Stella, Jasper Johns, Christian Boltanski o Andreu Alfaro.

Este reconocimiento lleva el nombre de Julio González en homenaje a uno de los escultores más importantes del siglo XX, "capaz de crear una escultura moderna con impacto universal", explican desde el IVAM. Su vocación internacional viene reforzada por la pieza que se entrega al premiado: una edición de una escultura de Julio González, 'Mujer con ánfora II', fundida en bronce con pátina de plata a partir de un modelo de bronce recortado y trabajado a mano, propiedad del IVAM. Desde el año 2016 el premio Julio González es bienal y está dotado con 20.000 euros.

Fattal recibirá el premio en un acto a las 20 horas, previa presentación (a las 19 horas) del catálogo de la exposición que le dedicó el IVAM.