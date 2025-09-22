Tardor regresa entonando un adiós a la “identidad” de València

Tardor regresa entonando una despedida, narrando el adiós a la “esencia y la identidad" de una ciudad, que en este caso es València, pero que también podría ser cualquier otra: “Ací abans hi havia una ciutat. / Era el lloc que anomenàvem llar. / I qui l’ha viscut la podrà recordar. / I qui l’ha volgut la podrà enyorar”.

Han pasado más de dos años de la última vez que pisaron un escenario y casi cinco del lanzamiento de su último disco de estudio, "El mal pas". Pero el pasado 16 de septiembre la banda valenciana Tardor anunció su regreso. Desde su debut el 22 de julio de 2011 en Aldaia, antes de lanzar su primer álbum disco, "Revolució de l'estat latent", Tardor se ha convertido en un referente en la escena pop-rock valenciana.

Ha actuado en festivales como el de Les Arts, Low Festival, Arenal Sound, Granada Sound, Feslloc, Festivern y Canet Rock, llevando su música a un amplio público en todo el territorio. Han trabajado con reconocidos productores a nivel estatal y han recibido elogios de la crítica, con reconocimientos a su música en diversos premios y nominaciones (Premis Carles Santos, Premis Ovidi, Premis MIN y Premis de la Diputació de València, entre otros).

La música de Tardor ha trascendido las fronteras de los escenarios, han convertido una de sus canciones en un himno de la resistencia del valencianismo futbolístico y han revivido los barrios olvidados de la ciudad de València. Su influencia y dedicación a la música han creado una conexión especial con sus seguidores, convirtiendo sus canciones en auténticas joyas para muchas personas.

Los años difíciles

Aun así, después de más de 300 actuaciones en vivo y cinco trabajos discográficos publicados, sus últimos años no han sido fáciles. “Desde 2020 hasta ahora han pasado muchas cosas -recordaba a finales 2023 Àlex Blat, su cantante, en una entrevista para Levante-EMV-. Dos semanas después de hacer nuestro mejor concierto para presentar nuestro disco más ambicioso, estalló una pandemia mundial de la que no nos hemos acabado de recuperar”.

Después el grupo se adentró en un proyecto “muy bonito”, el del disco "Mural Sonor", “que de alguna manera nos desligó de nuestro público porque no eran canciones nuestras”, añadía Blat. Además, uno de los miembros fundadores de Tardor, David, abandonó el grupo y así perdieron uno los pilares de su historia.

Esta situación desembocó en la decisión de parar el proyecto y celebrar un concierto de despedida en noviembre de 2023 en una sala Moon atestada. Esta parada, señala ahora la banda, ha supuesto un tiempo de reflexión interna y de fortalecimiento del proyecto a nivel musical y estilístico. Ahora, con una formación renovada, “el retorno marca el inicio de una emocionante historia”, aseguran.

"Hi havia una ciutat"

El primer lanzamiento de esta nueva etapa es “Hi havia una ciutat”, el sencillo que adelanta este 22 de septiembre en exclusiva Levante-EMV coincidiendo con el equinoccio de otoño. Se trata de una pieza de carácter continuista con el sonido característico de la banda, que conjuga las melodías fácilmente retenibles con letras de gran contenido narrativo.

Una canción con un mensaje claro: la reflexión sobre como la gentrificación supone la pérdida irremediable de la esencia de los barrios de nuestras ciudades. “Hui abandona el barri de sempre. / Ciutat Vella ja no és com abans. / Han tancat totes les tendetes / i als veïns els estan expulsant”. Tardor captura con nostalgia y emotividad estecambio forzado de los ecosistemas urbanos, con tiendas que cierran y calles que se convierten en parques de atracciones, expulsando a los vecinos y vecinas. Un himno para aquellos que recuerdan y añoran la ciudad que un día fue.

Nuevas formas de comunicación

La canción ha sido producida por el prestigioso productor valenciano Pau Paredes, que ha trabajado con artistas como Mikel Izal o Jero Romero, y ha sido grabada entre Castelló de Rugat y Alboraia por él mismo junto a Guillermo Sanz, quien también ha mezclado y masterizado el tema. El videoclip que acompaña el lanzamiento es obra de Àlex Martínez Orts y Borja V. Salom y está protagonizado por Javi Escrivá, uno de los nuevos miembros de la banda.

El lanzamiento marca también un cambio en la forma con que la banda se comunicará con sus seguidores y seguidoras. Ofreciendo una alternativa a la velocidad de las redes sociales, Tardor presenta su “estol”. Una comunidad con acceso en el espacio exclusivo de la página web, donde el grupo compartirá contenido directamente con los más incondicionales.

El objetivo es ofrecer un canal más profundo y directo, totalmente gratuito, donde publicar su música, sus pensamientos y todos los secretos de la nueva etapa. Un proceso que culminará con el lanzamiento de su quinto disco de estudio, en enero de 2026.