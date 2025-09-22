Tornen els clubs de lectura: espais de convivència i socialització que canvien la forma de relacionar-se amb els llibres
Cinc usuàries de diversos espais, dinamitzats per Carme Navarro, comparteixen les seues impressions sobre aquesta cita mensual amb la literatura
María Palau Galdón
Setembre és sinònim de tornades. Per a alguns la fi de les vacances estiuenques es fa més lleugera en pensar en l’inici del nou curs del club de lectura. Així ho confirma Miquel Puig, membre del club de lectura de la Biblioteca de Guadassuar des de fa sis anys: “[Aquest espai] s'ha convertit en una fita a la qual necessite anar. És com allò dels aficionats de l'esport que necessiten que comence la temporada, jo també necessite que comence la temporada de lectura”.
Puig espera la data del primer club amb ganes de retrobar-se amb les companyes lectores –la majoria de les participants són dones— i gaudir d’un ambient que, assegura, li ha fet canviar la seua manera de relacionar-se amb la lectura, perquè sovint li “amplia la visió personal” sobre un llibre. En un sentit similar s’expressa David Campos, part del club de lectura de La Canyada (biblioteques de Paterna) des de fa tres anys: “Entre tots, fem créixer el text en direccions impensades, segons la personalitat i l'experiència de cadascú. Adonar-se d'eixes escletxes interpretatives ens atorga als lectors noves claus per a endinsar-nos en futures lectures i ens transporta a territoris inexplorats”.
Per a ell, temps compartit al club, així com la lectura prèvia del títol seleccionat cada mes, significa “llançar-se a la intempèrie, convidar-se a eixir de la zona de confort i endinsar-se en gèneres, cànons o autors que, potser, mai abans havíem sospitat que pogueren descansar a la nostra llibreria”. “Vius la lectura d'altra manera i esperes cada mes a veure el llibre que ens toca. Escoltes i valores els diferents vessants de la lectura, revius escriptors i escriptores que ja coneixies, altres que mai havies llegit”, destaca Imma Gimeno, qui participa en el club de lectura en valencià del departament de Promoció Lingüística de Catarroja des de febrer de 2022.
“M'ha obert una porta gegant a nous escriptors i escriptores que d'altra manera no coneixeria. El meu hàbit lector s'ha multiplicat gràcies al club”, es suma Empar Serrano, del club de lectura de la biblioteca Maria Moliner Ruiz de Paiporta. En el seu cas, el club de lectura va ser un veritable espai de socialització, ja que li va facilitar la integració en la vida del poble, on es va mudar fa sis anys. Al club, acudeix des de fa quatre i li va agradar tant l’experiència que també es va apuntar club de lectura de Sant Miquel dels Reis.
Per altra banda, hi ha qui es va animar a participar en un d’aquests espais per traure’s el C1 de valencià. Així ho va fer Carol Salvador, qui va aterrar al club de lectura del Centre d’Aprenentatge de Llengües de la Universitat de València fa un any. La dinàmica la va enganxar de tal manera que no només va aprovar l’examen, sinó que va centrar el seu Treball de Fi de Màster en els clubs. A més, ha trobat una oportunitat laboral que l’ha fet passar de participant a dinamitzadora. Preguntada per què li aporta la seua presència al club, ho té clar: “Gràcies al club he représ l’hàbit de llegir en valencià i descobert lectures que mai haguera triat pel meu compte. Aquesta és una de les coses que més m’agraden de participar-hi, gaudir de i descobrir autores, autors i fins i tot gèneres que en un principi contrasten amb les meues preferències literàries”.
I com no podia ser d’altra manera, els participants ens recomanen alguns títols que han descobert als seus respectius clubs de lectura. Miquel Puig i Carol Salvador coincideixen a destacar-ne 'Argila i calç' (Edicions Bromera), d’Elvira Cambrils. Imma Gimeno opta per 'I del cel van caure tres pomes' (Editorial Comanegra), de Nariné Abgarian, un llibre “carregat de vida i estima al seu territori”. Empar Serrano assenyala que 'És naufragi' (Llibres de la Drassana), de Magda Simó, “dona per a xarrar i reflexionar molt”. I, finalment, David Campos no pot seleccionar-ne només un, però es decanta per l’obra completa de Manuel Baixauli: “cal reivindicar-lo més, molt més, fins que el seu nom ressone en cada racó. No som conscients de la immensa sort de tenir-lo en la nostra literatura, un far en la foscor”.
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Manuel Carrasco arrebata en el Roig Arena
- Estas son las nuevas calles y solares de València que se asfaltarán y adecentarán
- Desmantelan una 'fortaleza' dedicada al cultivo de marihuana en Moixent