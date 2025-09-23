El Atomic Art celebra su edición más ambiciosa en Rambleta

El Atomic Art celebra su octava edición el próximo 18 de octubre con una mudanza significativa: tras varias temporadas en el Teatre El Musical, el festival se traslada a La Rambleta, en el barrio de San Marcelino. El cambio de sede refuerza la vocación expansiva de un encuentro que, desde su nacimiento, ha apostado por el cruce de disciplinas y por una programación donde la música comparte espacio con las artes visuales, la literatura, el cine o la moda.

La cita, impulsada por Redacción Atómica, arrancará a las 17:45 horas y se prolongará hasta la madrugada con una oferta que combina conciertos, sesiones de DJs, exposiciones y un market artesanal. Una propuesta que busca consolidar al Atomic Art como uno de los referentes de la escena cultural valenciana.

El peso de la música

El cartel de este 2025 reúne nombres que van del pop electrónico a la experimentación sonora, siempre con un trasfondo combativo. Entre los cabezas de cartel destaca Chancha Vía Circuito, alias del productor argentino Pedro Canale, conocido por fusionar ritmos tradicionales latinoamericanos con la electrónica más contemporánea que visitará València por primera vez de la mano de este festival.

La banda tinerfeña Pumuky, liderada por los hermanos Jaír y Noé Ramírez, presentará en València su quinto álbum, 'No sueltes lo efímero', marcado por el sello slowcore que ha definido su trayectoria. También figura en la programación Alba Morena, cantante y productora de Salou que combina pop electrónico, flamenco y experimentación vocal en su último EP, Trámite.

El cierre correrá a cargo de Neowarras, colectivo fundado por Yasmina Elkak, que en esta edición incorpora un TakeOver de Saya, DJ y activista de raíces palestinas afincada en Oporto. Sus sesiones, que oscilan entre el Arab club y el rave funk, entienden la pista de baile como un espacio de resistencia política y cultural.

A ellos se suman proyectos como La Antigua Fe, dúo de pop electrónico que presentará parte de su próximo trabajo, 'Nuevo astro que surge'; el trío valenciano Viriato, con un directo de guitarras afiladas y versiones incendiarias de clásicos como Talking Heads; y los DJs Hayapazz y MLCM, encargados de llevar el pulso electrónico hasta la madrugada.

Más allá de los escenarios

El Atomic Art mantiene su carácter multidisciplinar con la exposición “Palimpestos”, de la ilustradora valenciana Valentina Maleza, y con un market artesanal integrado por artistas locales, cuyos nombres se desvelarán en las próximas semanas.

El festival insiste así en una línea que lo ha definido desde sus inicios: ser altavoz de propuestas críticas, feministas y diversas, y apostar por la cultura como herramienta de transformación social.

Entradas y más información

Las entradas están disponibles en la web de La Rambleta, donde también puede consultarse toda la programación. Además, el festival ha lanzado una playlist oficial para descubrir de antemano el universo sonoro de esta edición.

El cartel del Atomic Art 2025 lleva la firma de la artista Carmen Gimeno Casas.