'La barraca' de Blasco Ibáñez se convierte por primera vez en obra de teatro en el Olympia

Vicente Blasco Ibáñez escribió en 1898 una de sus obras más reconocidas, 'La barraca'. Cerca de 50 años después se convirtió en película y ocho décadas más tarde fue una serie que Televisión Española estrenó en 1979. En pleno 2025, su trama sigue tan vigente como entonces, algo que la directora y actriz valenciana Magüi Mira no ha querido dejar pasar por alto. Este martes Mira estrena en València la primera adaptación teatral de la novela en el Olympia, con texto de Marta Torres.

Problemas vigentes 125 años después

Mira y Torres han presentado este martes la obra, que estará en cartel hasta el próximo domingo, rodeadas del elenco: Daniel Albadalejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba. Todos han apelado a la "vigencia" de un texto que ha cumplido más de 125 años y han animado al público a disfrutar de la obra y, de paso, "a reflexionar".

Una escena de la obra. / Javier Naval

Para Mira, esta obra "es algo muy especial y València no es cualquier lugar porque aquí es donde nació Blasco Ibáñez y donde su cadáver fue llevado de hombro a hombro. Fue un gran periodista, escritor, político y hombre conectado con las comunidades a las que siempre defendió", ha recordado la directora. Mira ha destacado que 'La barraca' "cuenta una historia de tremendo realismo, que nos toca el corazón. Me siento afortunada por este viaje".

Mira, que ha recordado que esta es la primera vez que 'La barraca' sube a un escenario, ha asegurado que lo que escribió Blasco Ibáñez "cobra vida, Es una historia en vivo y en directo. Algo que sucede. Eso es arte". La directora de la obra ha querido hacer hincapié en que "contamos la misma historia de Blasco Ibáñez, que es salvaje, brutal, de una comunidad a la que le falta el conocimiento. Habla del hambre: la epidemia que no podemos erradicar. Es hambre de conocimiento, de poder, que crea unos conflictos brutales. Estos conflictos no se hablan. La palabra ha perdido su valor. En el Congreso se habla, pero tampoco sirve para nada", ha lamentado.

En este sentido, Mira ha criticado que "todo parece que se soluciona matando. Balas, drones, logística de guerra. Esa es la verdadera tragedia. Blasco Ibáñez escribió esto con 30 años, en 1898. La gran tragedia es que seguimos matando. Solo hemos cambiado el tipo de arma. Mi propuesta escénica es desde la belleza, el amor. El teatro es espectáculo y hay que gozarlo".

Directora, autora y elenco de 'La barraca', este martes en la presentación de la obra. / L-EMV

Por su parte, Marta Torres, ha recordado que "mientras leía 'La barraca' estaba viendo la función, la increíble actualidad que sigue teniendo sus temas: la subida de los precios de los alquileres, desahucios, personas que por buscar una mejor vida salen de sus países y solo encuentran violencia y rechazo. Y todo por pobreza. La novela está atravesada de ignorancia y pobreza, pero Blasco Ibáñez no señala al culpable, sino las causas. Muestra lo que la necesidad nos lleva a hacer", ha dicho la autora de esta versión del texto.

Llamamiento a los más jóvenes

Los actores han animado al público, sobre todo al más joven, a acercarse a la figura y obra de Blasco Ibáñez, a través de esta función que, han asegurado "no va a dejar indiferente a nadie".

Para Albadalejo, esta función tiene cuatro elementos: "acción, emoción, poesía y pensamiento". Es, en su opinión, "un espectáculo para un público valiente, una obra que todo el mundo debería ver". "Animo -ha continuado- a los jóvenes a no tener miedo de dejarse seducir por Blasco Ibáñez, porque la vida va a ser mejor después de ver y entender esta obra".

Mientras, Hortelano ha calificado esta adaptación como "importante y contemporánea, es moderna y arriesgada; el público va a ver personas, realidades, lo que vemos en los telediarios". "Esta obra entretiene y toca sensibilidades, hace reflexionar. Si la novela ya es de palabras mayores, esta obra también", ha explicado.

Un momento de la obra. / L-EMV

Alférez se ha sumado a las palabras de sus compañeros y ha calificado esta propuesta escénica como "valiente". "Te remueve y te sientes identificado". Además, su compañero Jorge Mayor ha añadido que es una apuesta "moderna con mucho trabajo corporal", ha añadido el intérprete.

"En la plaza de cualquier ciudad"

La vigencia del mensaje de la obra de Blasco Ibáñez ha sido lo más destacado por parte de directora, autora y actores. "Este montaje muestra nuestros días; aunque la historia está ambientada en lo rural, aborda problemas de hoy; la violencia de 'La barraca' podría pasar en la plaza de cualquier ciudad", ha contado Jaime Riba.

Ross y Taboada han asegurado que se han sentido "privilegiadas" por formar parte del elenco de una obra, "que lo que cuenta es que, por favor, dejemos de ser bestias".

Antonio Sansano ha reivindicado la figura del escritor y político valenciano: "Hay que volver a leer a Blasco Ibáñez, que sea lectura obligatoria, ponerlo siempre encima de la mesa".

En este sentido, Mira se ha sumado a las palabras del actor y ha dicho que espera que esta obra "ayude a que Blasco Ibáñez se sienta deseado o, por lo menos, respetado porque no está en su sitio; ha estado desplazado". "Si con esta función abrimos el deseo de saber de él será maravilloso", ha anhelado la directora de la adaptación. "Queremos que el público venga a gozar y si reflexiona, mejor", ha continuado la directora, quien ha defendido que "el corazón tiene neuronas, emoción y conocimiento van de la mano".