Bucles lleva la danza a la zona dana y reivindica más ayudas para continuar

El Festival de Danza Bucles ha levantado el telón de su decimotercera edición con una clara vocación de apoyo a los territorios afectados por la dana y a las compañías damnificadas. Parte de su programación se celebrará precisamente en esas zonas, en un gesto de solidaridad que marca el espíritu de este año.

“Cada año intentamos sorprender al espectador. Todo el mundo tiene cabida, pero la dana tenía que estar presente en esta edición”, ha subrayado la directora del festival, Isabela Alfaro, durante la presentación de la programación este martes en el Centre del Carme, una de sus sedes principales.

Con el lema “Catharsis”, el certamen reúne hasta el 11 de octubre a 35 compañías —17 de ellas valencianas— con un total de 40 funciones. El festival cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, el Consorci de Museus y el Ayuntamiento de València, aunque Alfaro ha lamentado las dificultades para sostener el proyecto, sobre todo por la falta de colaboración de entidades privadas: “No tenemos todo el apoyo que nos gustaría. Hemos llamado a 10.000 puertas y no es fácil”.

La directora ha añadido que esta edición busca “comunicar un proceso de reconstrucción simbólica asociado a la dana, basado en la fortaleza colectiva, la solidaridad y la acción compartida”. Además de las 40 funciones, el festival ofrecerá 15 actividades paralelas que apuestan por la sostenibilidad, la inclusión y la participación ciudadana.

Escenarios urbanos y huerta valenciana

Hasta el 11 de octubre, Bucles despliega propuestas de danza, artes vivas y lenguajes multidisciplinares en espacios periféricos de València y en entornos naturales de la huerta. Entre las sedes de esta edición se encuentran Pluto (La Punta), El Consulado (Fonteta de Sant Lluís) y Algrà (Alfafar), además del propio Centre del Carme.

En la sección “Con la DANA”, el festival lleva actividades a municipios afectados por la riada del pasado 29 de octubre como Benetússer, Alfafar y Picassent. Toda la recaudación de la jornada cultural del 28 de septiembre en la huerta se destinará a Algrà, y la mitad de la taquilla de los espectáculos en Bombas Gens y La Rambleta servirá para apoyar proyectos culturales en los municipios damnificados.

El equipo artístico suma unos 120 intérpretes y creadores, con un marcado protagonismo femenino (60 % de las participantes), joven (45 % menores de 35 años) y local (más del 50 % de profesionales valencianos).

La programación itinerante incluye piezas coreográficas breves en espacios públicos y museos, talleres de danza inclusiva, proyectos sociales, residencias artísticas, coloquios, masterclass, conciertos y jornadas solidarias en 16 espacios de València y su área metropolitana.

Novedades de la XIII edición

Entre las principales novedades de 2025, Bucles impulsa residencias artísticas territoriales en Alboraia, Benetússer y Picassent, que culminarán con estrenos y coloquios en cada municipio. A ellas se suman una residencia técnica en Carme Teatre y dos más en el marco de Graners de Creació Bucles–Inestable.

El festival también estrena una producción propia, Eva, dirigida coreográficamente por Isabela Alfaro, que simboliza la apuesta del proyecto por generar creación desde dentro.

La inclusión y accesibilidad ganan protagonismo con espectáculos como Rodem? (Lola Boreal) y Lo quiero tó (La Turba), así como con el taller de danza inclusiva Lleugers, a cargo de Toni Aparisi y Paloma Calderón.

El compromiso con los derechos humanos y la solidaridad internacional se refleja en Llars Invisibles, de la compañía Fil d’Arena, en colaboración con UNRWA. La pieza aborda el conflicto palestino desde una perspectiva artística que invita al diálogo sobre memoria histórica y justicia global.

El patrimonio cultural también tiene su espacio, con reinterpretaciones contemporáneas del flamenco y las danzas tradicionales de la mano de Martí Corbera, Laila Tafur, Irene de la Rosa e Inka Romaní.

Asimismo, el Certamen Coreográfico Bucles & Carme’n’Dansa amplía galardones, incorporando colaboraciones con AVED, la APDCV, el Black Box Festival de Bulgaria y la Beca DATA con Lipi Hernández, lo que abre nuevas oportunidades de proyección internacional.

El programa se completa con nuevas actividades paralelas: una charla sobre inteligencia artificial aplicada a las artes escénicas, una ruta en bicicleta por la huerta, una paella solidaria, talleres de mediación comunitaria, conciertos y clases magistrales de artistas como Adriano Bolognino, La Macana, Martí Corbera o Laila Tafur.

Un festival con vocación social

Nacido en 2013, el Festival Bucles mantiene su vocación de integrar la danza en la sociedad a través de piezas de pequeño formato en espacios no convencionales. En sus trece ediciones ha contado con más de 400 compañías y ha acercado este arte a más de 8.000 espectadores.