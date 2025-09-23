El horno valenciano que hace doblete con su mejor pan

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia ha celebrado, esta tarde, la 54ª edición de su tradicional Concurso de Panes Tradicionales y Panes de Formato Libre, una cita que cada año se integra en las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Merced, patrona del Gremio.

En esta ocasión, La Tahona del Abuelo se ha alzado con el primer premio tanto en la categoría de Panes Tradicionales como en la categoría de Panes de Formato Libre, convirtiéndose en el protagonista de una jornada que combina tradición, excelencia y creatividad en el ámbito de la panadería artesanal.

Así, dentro de la modalidad de Panes tradicionales, el segundo y tercer premio ha recaído en los hornos Horno Inma Moliner y Horno Moreno Ponce, respectivamente. Por su parte, los hornos Moreno Ponce y Horno Masanet han ocupado el segundo y tercer puesto dentro de la categoría de Panes de Formato Libre.

El objetivo de este concurso es reconocer y poner en valor la labor de los panaderos artesanos valencianos, fomentando la excelencia en el oficio, la transmisión de los métodos tradicionales y, al mismo tiempo, impulsar la innovación en la creación de nuevas propuestas que conecten con el consumidor actual.

El certamen, organizado en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, ha reunido a maestros panaderos agremiados que han presentado sus elaboraciones ante un jurado formado por maestros panaderos y pasteleros, representantes de las organizaciones de consumidores, así como por profesionales del sector y de la gastronomía.

Cata a ciegas por el mejor pan

La cata a ciegas ha permitido a los miembros del jurado valorar aspectos esenciales como el sabor, el aroma, la presentación y la capacidad de innovación de cada propuesta.

Como ha destacado Laura de Juan, secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, "cada año, comprobamos que la panadería artesanal valenciana goza de gran tradición. Nuestro compromiso es seguir impulsando la calidad y la innovación para que la sociedad valore aún más este trabajo que forma parte de nuestra cultura gastronómica”, ha señalado.

Premio panes formato libre de La Tahora del Abuelo. / L-EMV

“Concursos como este u otros de los organizados por el Gremio a lo largo del año, son una muestra de la riqueza y diversidad de la panadería valenciana. Estamos orgullosos de ver cómo nuestros agremiados trabajan para mantener viva la tradición y el oficio del panadero artesano”, ha explicado Laura de Juan.

Como broche final solidario, todas las piezas elaboradas para el concurso han sido donadas a la Casa de la Caridad de Valencia, reafirmando el compromiso social del Gremio y sus asociados.