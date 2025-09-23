El IVAM se rinde ante el "personal lenguaje plástico" de Simone Fattal

Simone Fattal es la cuarta mujer que recibe el Premio Julio González desde que, en el año 2000, se creó como un reconocimiento a la trayectoria de artistas de relevancia internacional. Una distinción que, además, ensalza la figura del escultor del que toma el nombre; un artista que, como exaltaba Blanca de la Torre, directora del IVAM, "marcó el desarrollo de la escultura contemporánea con su personal lenguaje plástico". Un artista con el que comparte Fattal "su elección de la escultura como lenguaje principal”. “Admiro su capacidad para utilizar el espacio, para incluirlo como un elemento más de su obra, para hacer el metal lo más ligero y maleable posible. Sus temas también van más allá de los tradicionales de la escultura”, explicaba la franco-libanesa al recibir el premio, la escultura Mujer con Ánfora II, de Julio González.

En un hall totalmente abarrotado, la Secretaria Autonómica de Cultura, Pilar Tébar, destacó que la obra de Simone Fattal muestra "un profundo compromiso social y una reflexión sobre la humanidad y su lugar en el mundo y en la historia”. Un arte, dijo, que propone "un punto de encuentro entre culturas y tradiciones, entre lo individual y lo colectivo, entre la poética y la política, entre el pasado y el presente, entre la arqueología y lo contemporáneo”, señaló. El conseller, ante la emoción de la artista, le dijo que el premio no era solo por su trayectoria como escultora sino por ser "pensadora, editora y generadora de contextos".

Fattal se une así a una lista de premiados entre los que destacan George Baselitz, Cy Tombly, Anish Kapoor, Robert Rauschenberg, Anthony Caro, Miquel Navarro, Christian Boltanski, Frank Stella, Annette Messager, Carmen Calvo, Andreu Alfaro o Mona Hatoum.

Blanca de la Torre cerró el acto destacando que el premio “no es solo el reconocimiento a una trayectoria profesional, sino también un homenaje a una mujer que en los años setenta y ochenta del siglo pasado reivindicó el derecho a la igualdad y a ser visible”. Un galardón que también es “un ejercicio de justicia que contribuye a reparar esa deuda histórica que el arte tiene con las mujeres creadoras”, afirmó

La ceremonia ha estado precedida de una conversación entre la artista y Jacqueline Burckhardt con motivo de la presentación del catálogo de la exposición ‘Simone Fattal. Suspensión de la incredulidad’. La muestra, que cerró sus puertas el pasado 1 de junio en el IVAM, fue la primera exposición de la artista en España con 85 obras creadas entre 1999 y 2023 que sumergían al visitante en un espacio pluricultural y nómada, creado a través de la escultura, el dibujo y el trabajo editorial.