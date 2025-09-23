La firma valenciana de calzado que se pasa a la ropa: Ulanka presenta su 'ready to wear'

La firma de calzado valenciana Ulanka da un paso decisivo en su trayectoria con el lanzamiento de ULK, un proyecto que marca su entrada en el universo 'ready-to-wear', el concepto en el sector de la moda para definir las prendas de ropa para vestir en el día a día.

La colección, presentada el 19 de septiembre con la apertura de su primera tienda en València (calle Don Juan de Austria, 9) y el lanzamiento simultáneo en ulanka.com, apuesta por una moda que combina diseño y funcionalidad sin caer en las tendencias pasajeras, lo que supone un paso adelante en la consolidación de esta firma que nació en Paterna.

El debut de ULK propone camisas oversize, trajes relajados, faldas globo y básicos en algodón orgánico, a los que se suman polos de rayas, jerséis de rombos y chaquetas estructuradas. La paleta cromática se mueve entre los neutros -blanco, beige o gris- y acentos en burdeos, verde o rosa que aportan contraste.

Los maxibolsos de piel, en plena tendencia este otoño, completan una propuesta que busca el equilibrio entre lo práctico y lo aspiracional, con prendas capaces de acompañar desde la jornada laboral hasta cualquier plan para después de la oficina.

La firma valenciana de calzado Ulanka presenta su colección de ropa y complementos en su tienda de València. / L-EMV

Una nueva manera de entender la moda

Más que una colección, la firma presenta ULK como un universo propio que reivindica el estilo personal como declaración de identidad. Su lema, “No steps back” (Sin pasos atrás), resume una filosofía que apuesta por la autoconciencia, la individualidad y la calma como puntos de partida de la moda contemporánea.

Con esta primera colección, Ulanka amplía su horizonte más allá del calzado para situarse en el terreno del estilo de vida. La marca define ULK como una plataforma de estilo que celebra la confianza, la apertura y la sensibilidad estética, y que conecta con una comunidad que busca piezas útiles, actuales y con carácter. El mensaje es claro: lo cotidiano puede ser lo más especial, y vestirse cada día, una forma de expresión.