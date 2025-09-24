Espectros, sombras y siluetas juegan al escondite en el IVAM

El blanco y negro tiñe las paredes de la planta baja del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), que este miércoles ha presentado un doble proyecto con una exposición individual dedicada a la artista estadounidense Kara Walker, 'Burning Village', y a la colectiva 'Habitar las sombras'. La primera, con obras de la Colección Jenkins-Romero donadas al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), ha sido el germen de la colectiva 'Habitar las sombras', con piezas del centro alicantino y del valenciano.

La directora del IVAM, Blanca de la Torre (también comisaria de 'Habitar las sombras') ha presentado este martes sendas muestras, acompañada por la conservadora y responsable de colecciones del MACA, Rosa Castells; la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali.

La doble propuesta del IVAM invita al visitante a adentrarse en las siluetas recortadas de Walker. 'Burning Village' reúne 44 obras de la artista de California, donadas al MACA por Javier Romero y Michael Jenkins. El recorrido plantea un repaso de las últimas cuatro décadas de trabajo "de una de las artistas más complejas, incómodas y valientes" del arte contemporáneo, ha dicho Castells, quien ha calificado la exposición como "una bomba visual". La exposición reúne dibujos, grabados, escultura, vídeo, libros de artista e instalaciones con los que la artista investiga sobre las narrativas y los mitos en Estados Unidos y para explorar la representación de la noción de raza en el arte moderno y contemporáneo.

Algunas de las piezas de 'Burning Village'. / Fernando Bustamante

Para Castells, las siluetas de Walker -inspiradas en los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas- son "aparentemente sencillas, pero se convierten en arma afilada" para abordar temas como la raza, la identidad, el poder, al esclavitud o el sexo utilizados como sistemas de opresión y subyugación a través de siglos y continentes, ha explicado la también comisaria de la muestra. "Su mirada es lúcida y subversiva", ha añadido. "Walker cuestiona cómo miramos la historia", ha dicho.

Los trabajos de Kara Walker conservados en la Colección Michael Jenkins y Javier Romero donada en 2021 al MACA, -junto a 13 piezas depositadas en el museo para esta exposición-, recorren su trayectoria de las últimas cuatro décadas y constituyen uno de los conjuntos de obras más completos de la artista existente en instituciones europeas y la mayor presentación de su obra en España.

'Espejo' de sombras

La responsable de colecciones del MACA ha asegurado que esta muestra de Walker ha servido como "espejo" para 'Habitar las sombras', comisariada por ella misma y Blanca de la Torre. La muestra, con un centenar de obras de las colecciones de ambos museos, reivindica los grises, las sombras, pone en primera línea los recovecos por los que se cuelan las luces y los espectros, en una suerte de juego del escondite. La componen piezas de cerca de 80 artistas como Carmen Calvo, Cristina García Rodero, Joan Cardells, Teresa Cebrián, Santiago Ydáñez, Isabel Oliver, Susana Solano, Cristina Iglesias, Ángeles Marco, Anna Malagrida o Miquel Navarro.

Una instalación de 'Habitar las sombras'. / Fernando Bustamante

De la Torre ha avanzado que esta muestra "nos sumerge en diferentes ámbitos y atmósferas, todas ellas con bastante tensión, inquietud y diferentes estados de ánimo". La directora y comisaria ha destacado las imágenes que evocan a los espectros y fantasmas, para continuar con las sombras internas y complejidades de la psique, que a su vez conducen a las sombras de lo doméstico. La exposición busca también una reflexión sobre una "zona de rostros humanos para culminar en las arquitecturas ausentes", ha explicado la directora del museo.

Algunas de las obras que forman parte de la exposición 'Habitar las sombras'. / Fernando Bustamante

'Habitar las sombras' se adentra en aquello que permanece en penumbra, donde los claroscuros encapsulan nociones vinculadas a las memorias individuales y colectivas. En el centenar de obras que conforman la exposición, la composición en blanco y negro se erige como única protagonista. La galería se despliega en espacios que sitúan al espectador entre una dimensión íntima y otra social, entre lo vivido y lo ficcionado. De esta manera, se conforma un entramado visual en el que la poética del blanco y negro atraviesa las sombras.

De la Torre ha querido poner de manifiesto también que esta muestra es símbolo de "un momento de transición decisivo en el IVAM, donde la colección será uno de los pilares que constituye la identidad de la nueva etapa".

Por su parte, tanto Tébar como Beldjilali se han mostrado orgullosas de la colaboración entre instituciones culturales para poner en marcha "estas dos exposiciones maravillosas".

'Kara Walker. Burning Village' se podrá visitar desde el día 25 de septiembre al 22 de febrero de 2026, mientras que 'Habitar las sombras' permanecerá abierta entre el 25 de septiembre y el próximo 18 de enero.