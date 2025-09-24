Mariana Enríquez: “Acostumbrarse al horror es parte de la supervivencia”

–¿Cómo lleva lo de ser una especie de fenómeno literario que reúne a más 300 personas una tarde en València para escucharle hablar?

Es raro para un escritor en general. Estoy agradecida, pero siempre me resulta extraño. Mi vida, en realidad, es muy normal, incluso aburrida, y necesito que sea así. Disfruto de estos momentos de presentaciones, entrevistas y contacto con los lectores, pero no los puedo sostener mucho tiempo. Para mí, escribir, leer e informarme son el núcleo de mi labor, y esto se sumó de manera inesperada. Lo más sano es vivirlo como lo que es: un aspecto halagador y lindo del oficio, pero que se complementa con una vida tranquila.

–Escribe personajes en el filo con vidas llenas de inquietud, malestar y miedos. ¿Cómo llega a ellos desde la tranquilidad de su vida actual?

La inquietud siempre aparece, aunque de formas distintas. Nunca viví exactamente lo que viven mis personajes, ni siquiera cuando era más joven, pero me interesan esas miradas y puedo llegar a ellas. También tiene que ver con el paso del tiempo y la experiencia: antes de Las cosas que perdimos en el fuego tuve muchos años ingratos, no solo en la literatura sino en la vida. Por eso el momento actual lo vivo como gratificación, pero nunca como comodidad. Siempre pienso que puede terminarse en cualquier momento.

–¿La literatura fue la que le apartó del periodismo?

En realidad sigo siendo periodista. Desde los años noventa trabajo en Página/12, ahora solo como colaboradora porque dejé de ser editora hace poco, más por una mudanza que por otra cosa. El periodismo me ordena, me conecta con un deber, me obliga a mantener curiosidad y no limitarme a mis obsesiones. Siempre tuve claro que vivir solo de la literatura no era viable. Por eso nunca fue un dilema: hacía literatura porque quería, pero era imposible pensarla como un sustento. Lo que vivo ahora es una excepción y me siento afortunada, pero no lo tomo como lo normal.

–El éxito llegó con Nuestra parte de noche y el premio Herralde. ¿Qué cambió entonces?

Fue un punto de inflexión. La novela y el premio llegaron a finales de 2019 y enseguida empezó la pandemia. Durante dos años casi no hubo contacto con el público, pero el libro se fue leyendo en silencio. Lo notaba en los Zooms: al principio entraban 25 personas, luego 200 o 300. Cuando terminó el encierro descubrí que mucha gente se había fascinado con la novela. Fue raro, sorpresivo, y después de un tiempo ya me acostumbré, pero al principio me parecía increíble.

–¿Cómo vive el fenómeno fan, usted que ha escrito un libro sobre su fanatismo por Suede?

Lo entiendo, aunque nunca lo viví así con escritores. Nunca sentí la necesidad de buscar un contacto personal, una firma, una charla. Mi fanatismo se expresa en coleccionar discos, fotos, libros, pero no en acercarme. No lo juzgo, simplemente no me pasó. Por eso me resulta raro que alguien lo sienta conmigo, pero lo veo en tantas ocasiones que sí lo comprendo.

Mariana Enríquez. / Nora Lezano

–Ha elegido el terror para mirar la sociedad y lo cotidiano. ¿Por qué ese género?

Desde niña me fascinaba: leía terror, veía películas, estaba obsesionada. Al empezar a escribir me parecía natural, aunque tardé en animarme. Sentía que el terror pertenecía a escritores anglosajones, como Stephen King, que hablan de realidades muy distintas a las nuestras. Mis dos primeras novelas fueron realistas porque aún buscaba cómo trabajar ese género desde lo propio. Después entendí que podía hacerlo desde la tradición argentina y latinoamericana del fantástico: Borges, Cortázar, Silvina Ocampo, Quiroga. Fue un paso natural. Cuando escribí mi primer cuento con elementos sobrenaturales dije: “ah, es por acá”.

–¿Releer y reeditar esas primeras novelas le produce pudor?

Sí, siempre da un poco de pudor, pero no paraliza. Con el tiempo uno puede ver la búsqueda y entenderla. Yo trato de respetar esas etapas, en mí y en otros escritores. En la pintura se ven claramente los periodos de búsqueda; en la literatura también están esos ensayos previos que parecen tentativas, pero eran necesarios. Miro esas dos novelas como pasos indispensables para lo que hice después.

–Y ahora le llaman “la reina del terror”. ¿Lo lleva con orgullo?

No me lo puse yo, pero lo acepto. No me preocupa. Entiendo que haya que poner nombres a las cosas y me divierte. Además, no me limita: también escribí biografías, ensayos, libros sobre cementerios en los que no pasa nada o novelas realistas. “La reina del terror” es solo una etiqueta; yo sigo escribiendo lo que quiero.

–¿La realidad puede llegar a sobrepasar al género de terror hasta obligarte a volver al realismo?

La realidad siempre sobrepasa todo, pero el género da herramientas para mirarla de otra manera. King decía que no sirve describir algo enorme e incomprobable, como una decapitación, porque nadie sabe cómo se siente. En cambio, todos sabemos cuánto duele un corte con papel: lo cercano y cotidiano permite expresar miedos más grandes. La literatura trabaja con esas pequeñas experiencias. Además, la realidad, por terrible que sea, se vuelve habitual; uno no puede vivir reaccionando todo el tiempo. La literatura genera ese “desacostumbramiento”: te devuelve la mirada sobre aquello a lo que ya te habías adaptado.

–¿El terror es un territorio seguro frente a la vida real?

Sí. Es una especie de ensayo psicológico: te permite mirar lo terrible sin consecuencias. En la vida real, mirar puede ser insoportable; en la ficción, no.

–¿Cuál es la diferencia entre terror y horror?

El terror es el susto, el efecto inmediato. El horror es más profundo, constante, histórico incluso. Es como la diferencia entre el asco y la repulsión: el asco es momentáneo, la repulsión es un estado permanente. El horror es esa repulsión que dura, que atraviesa épocas y sociedades.

–¿Nos acostumbramos al horror?

Sí, y no está mal. Es parte de la supervivencia. Si no, no podríamos vivir. Eso no significa que no podamos hacer algo al respecto. A veces pensamos que la costumbre nos quita empatía, pero no necesariamente: más bien nos permite seguir adelante. Lo importante no es preocuparnos por acostumbrarnos, sino pensar qué hacemos con el horror, cómo lo manejamos y, si podemos, cómo lo aliviamos.

–¿Y se acostumbra una a la política en Argentina?

Es delirante, pero sí. Levantarse todos los días y ver el precio del dólar porque condiciona tu vida inmediata es demencial, pero cotidiano. Igual que los cortes de luz: aquí un apagón de ocho horas es un acontecimiento; en Buenos Aires es lo normal. Ese delirio ayuda a entender fenómenos como Milei: la gente termina votando lo que sea con tal de aliviar la desesperación. Lo raro es que hoy Trump diga en un mensaje alabando a Milei que Alberto Fernández era “izquierda radical”. Eso sí que es surrealista.

Mariana Enríquez. / Nora Lezano

–En "Archipiélago", que también se publica también ahora en España, habla de sus lecturas. Allí confiesa que Kafka no le gusta. ¿No le preocupa disentir del canon?

Nunca. Leo muchísimo y no tengo complejos. No me gusta Kafka, pero leí todo Bulgákov. Siempre fui poco canónica y no me preocupa. Me divierte discutirlo, porque al final es literatura. Archipiélago es justamente eso: un recorrido por mi formación como lectora, escrito en un momento en el que me pareció interesante hacerlo. Fue un libro largo y me divertí mucho escribiéndolo.

–¿Su curiosidad lectora viene también de tu afición por el rock?

Sí. Muchas veces llegué a escritores a través de músicos. La cultura rock era muy literaria: por ejemplo, de los Rolling Stones llegué a Shelley y al romanticismo inglés. Después, de los Manic Street Preachers, a Sylvia Plath. Para mí, rock y literatura siempre estuvieron conectados.

–¿Y, hablando de los Manic, su influencia política también viene del rock?

No tanto. Lo político me viene de Argentina y de América Latina, donde la agitación política es permanente. Escuchar a los Manic Street Preachers me gustaba, pero muchas de las cosas que decían ya las sabía de mi propio contexto.