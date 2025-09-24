Sandra Val expone en el Museo de Cerámica su particular mirada sobre el paso del tiempo

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha presentado este miércoles la exposición ‘Sandra Val. La erótica del tiempo’, que se podrá visitar en Valencia del 24 de septiembre al 11 de enero de 2026.

La muestra, comisariada por Julieta de Haro, ha sido concebida específicamente para las salas del museo. La instalación invita a repensar la experiencia del tiempo desde una mirada simbólica, ritual y corporal. Lejos de entenderlo como una medida objetiva, el tiempo se plantea como una sustancia viva que atraviesa los cuerpos, los objetos y los espacios.

'La erótica del tiempo' de Sandra Val en el Museo Nacional de Cerámica de València. / Andrés Arranz

A través materiales como la porcelana, el vidrio, el metal o el textil, la artista Sandra Val entrelaza en este proyecto expositivo lo arquetípico y lo contemporáneo, lo tangible y lo invisible, lo espiritual y lo tecnológico. La muestra propone una experiencia inmersiva que acerca al público a imaginar otras formas de habitar el mundo.

La exploración de la utopía

El trabajo de Sandra Val (Tarragona, 1979) se centra en crear imaginarios que exploran la utopía y la atemporalidad mediante la conexión entre tradición, presente y futuro. A través de materiales como porcelana, vidrio, metal o textil, genera obras que son instalaciones con gran carga simbólica.

Su obra se ha mostrado en espacios como el Museo Barjola, La Neomudéjar o el Gyeonggi Museum of Contemporary Ceramic Art, además de ferias como Estampa y ARCO. Ha recibido reconocimientos como la Mención de Honor en la Bienal Internacional de Cerámica de Corea (2021) y el premio Habitar el camino del Consorci de Museus (2023).

'La erótica del tiempo' de Sandra Val en el Museo Nacional de Cerámica. / Andrés Arranz

Por su parte, la trayectoria profesional de la comisaria, Julieta de Haro, está centrada en la gestión cultural de arte contemporáneo. Es comisaria independiente y directora artística de CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid desde 2024.

Tiene amplia experiencia en la dirección y coordinación de proyectos culturales en instituciones como el CAAM, Tabacalera o Matadero Madrid y es fundadora del espacio El Tercero de Velázquez. Su labor se centra en la internacionalización y profesionalización del sector artístico, la gestión de residencias y la producción de exposiciones en España y en el extranjero.