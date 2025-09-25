Agenda
Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana
Llega el fin de semana y con él las ganas de hacer planes. Levante-EMV hace una selección de la amplia oferta de ocio y cultura de la ciudad para los próximos días.
València
Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.
MÚSICA
Los fines de semana son para bailar y cantar a pleno pulmón.
- Quevedo, en concierto. Roig Arena. 2 de octubre. El artista canario llega a València con su gira 'Buenas noches'. El Roig Arena vuleva convertirse en epicentro de la música más actual. "El nuevo espectáculo de Quevedo prevé una producción de primer nivel, con un despliegue visual y sonoro a la altura de las grandes estrellas internacionales", asegura la promotora del concierto.
TEATROS
Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.
Teatro Olympia
- 'La barraca'. Del 23 al 28 de septiembre. Magüi Mira dirige esta versión teatralizada de la popular obra de Vicente Blasco Ibáñez. Con texto de Marta Torres, la obra habla de la subida injustificada de los alquileres, de desahucios, de acoso infantil y del enconado enfrentamiento entre nativos e inmigrantes. Una historia que nos conecta con la estrecha relación de la identidad y la autoestima. Que nos conecta con la vida real, la que percibimos y entendemos a través de los sentidos.
Teatro Talia
- El método Grönholm. Del 27 de agosto al 28 de septiembre. Representada en más de 60 países y merecedora del Premio MAX al Mejor Texto Teatral, 'El método Grönholm' es una sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal. Cuatro aspirantes a un cargo de alto nivel en una de las más prestigiosas empresas multinacionales, se presentan para la prueba definitiva. Esta sigue un procedimiento nada convencional: el Método Grönholm. Los aspirantes se enfrentarán conjuntamente a una serie de 'juegos' crueles, basados en técnicas reales de selección de personal. Las absurdas pruebas propuestas por los psicólogos de la empresa se convierten en un combate donde la fiereza y la falta de escrúpulos parecen no tener límites. Sin embargo, la primera vuelta de tuerca de las muchas que contiene la obra, es cuando se sabe que uno de los cuatro es en realidad un empleado de la compañía, al cual tendrán que descubrir.
- Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.
MUSEOS
Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.
IVAM
- 'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.
- ‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.
- ‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.
- ‘Soledad Sevilla. Ritmos, tramas y variables’. Hasta el 12 de octubre de 2025. La creadora valenciana repasa en esta exposición su trayectoria profesional. Esta muestra llega a València tras su paso por el Reina Sofía de Madrid.
Fundación Bancaja
- 'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.
- ‘Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX’. Hasta el 19 de octubre de 2025. Desde Sorolla a los Benlliure o Muñoz Degrain. La Fundación Bancaja ofrece una mirada al costumbrismo valenciano de la mano de medio centenar de artistas de finales del XIX a principios del XX.
Museo de Bellas Artes de València
- 'Pedro Orrente. Un artista itinerante en la España del Siglo de Oro'. Hasta el 12 de octubre. El Museo de Bellas Artes de València rinde homenaje a Pedro Orrente, uno de los grandes olvidados del Siglo de Oro español, con esta exposición que reúne por primera vez la producción artística más importante de este pintor murciano.
Centre del Carme
- 'Principios'. Hasta el 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.
- 'Alteración del orden. Mavi Escamilla'. Del 18 de septiembre al 30 de noviembre. La exposición ‘Alteración del orden’ presenta por primera vez obras realizadas en los años noventa y donde encontramos toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como son los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.
Caixaforum
- '[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.
- Taller 'Retos de ciencia' (a partir de 8 años). Del 27 de septiembre al 26 de octubre. Divididos en pequeños grupos para resolver los enigmas planteados, los participantes necesitarán buenas dosis de razonamiento, ingenio y pensamiento crítico para salir airosos. Utilizando las manos y el cerebro, indagarán, experimentarán y probarán hasta resolver las preguntas planteadas desde diferentes campos de la ciencia: experiencias relacionadas con la óptica, la electricidad, el magnetismo, la mecánica, la acústica… todo ello con materiales sencillos y fácilmente replicables en casa.
Y además...
- Festival Valencia Photo 2025. Del 2 de septiembre al 21 de octubre. La 4ª edición de Valencia Photo llega este año bajo el lema 'Expandir los límites'. El programa consta de más de 35 exposiciones, charlas o visitas guiadas en distintos espacios de la ciudad como el Palau de Cervelló, el Almudín, la plaza de la Reina, La Llotgeta, FNAC San Agustín, Museo de Historia, Centre del Carme o Centre de Cultura Contemporània Octubre.
