Alejandro Sanz actuará el 11 de julio en València dentro de su gira '¿Y Ahora Qué?'

Alejandro Sanz recorrerá once ciudades de España, entre ellas València, con su gira '¿Y Ahora Qué?' durante 2026, después de haber recalado en Latinoamérica. Así, el cantante actuará en grandes recintos y ha incluido el Estadio Ciutat de València.

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'. Alejandro destaca por la sutileza emocional de 'Palmeras en el Jardín' —canción que marcó el inicio de esta nueva etapa—,pasando por ‘No Me Tires Flores’ junto a Rels B, 'Hoy No Me Siento Bien' junto a Grupo Frontera, ‘El Vino de Tu Boca’ junto a Carín León o incluso con Shakira en 'Bésame', su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

El 6 de junio comenzará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y llegará al Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 20 del mismo mes, mientras que en Barcelona parará en el estadio del Real Club Deportivo Espanyol el 27.

Alejandro Sanz, en una imagen tomada en los Goya / Pedro Pacheco

El resto de fechas las completa el 12 de junio en Gijón; el 14 de junio en Bilbao; el 17 de junio en Mallorca; el 4 de julio en Gran Canaria; el 9 de julio en Murcia; el 11 de julio en València; el 18 de julio en A Coruña; y el 24 de julio en Fuengirola.

Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 9 de octubre en la página web de Sanz, www.alejandrosanz.com/events.

Precisamente, con esta gira arrancó en México, donde colgó el cartel de 'todo vendido'. En este recorrido, Sanz fusionará sus clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'.