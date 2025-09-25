Bromera incorpora como editora a Susanna Lliberós
La valenciana liderará el equipo editorial valenciano área junto con el editor Marc Senabre , en coordinación con Iván Barreto , director editorial del grupo
M. Bas
Edicions Bromera incorpora a Susanna Lliberós (Vila-real, 1973) como editora para reforzar la línea en clave valenciana . Lliberós liderará esta área junto con el editor Marc Senabre , en coordinación con Iván Barreto , director editorial del grupo. Con este paso, Bromera culmina el proceso de consolidación de un potente equipo editorial con el reto de mantener la producción arraigada en el territorio y, al mismo tiempo, abrir nuevas vías de internacionalización y presencia en el resto del Estado .
«Sumemos talento que conoce de primera mano nuestro ecosistema cultural y que comparte la misión de Bromera: hacer crecer la literatura en valenciano y proyectarla más allá», señala Iván Barreto , director editorial. «Llego con vocación de servicio a la cultura ya la lengua : escuchar, editar con cuidado e impulsar voces que conectan con lectores de aquí y de todas partes», afirma Susanna Lliberós . Por su parte, Marc Senabre subraya que la llegada de Lliberós “ nos permitirá acelerar proyectos y cuidar aún más el catálogo valenciano".
Susanna Lliberós es periodista y poeta, licenciada en Periodismo por la UAB, con una destacada trayectoria en radio y televisión y una obra poética reconocida. Su último libro, El grito (Onada) , obtuvo el XXV Premio Jaume Bru y Vidal de Poesía Ciudad de Sagunto (2022). Su experiencia en comunicación y el conocimiento del tejido cultural valenciano la convierten en una excelente portavoz de los valores de la casa y en una editora idónea para acompañar nuevas voces y cuidar a los autores del catálogo.
40 años, un nuevo impulso
En su 40 aniversario , Bromera celebra más de 5.000 títulos publicados y una proyección internacional en crecimiento, con una campaña hasta abril de 2026 bajo el lema «Con cada página, un nuevo horizonte» . Integrada en el Grupo Planeta desde 2023 y dirigida por Bernat Bataller , la editorial ha superado la DANA de 2024 —que hizo perder 350.000 ejemplares— y reafirma el compromiso con la cultura y la lectura en valenciano , con proyectos como los Premios Literarios Ciutat d'Alzira y acordes con los acuerdos .
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Aldaia instala compuertas antirriadas en el barranco de la Saleta
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es 'un brindis al sol
- Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València