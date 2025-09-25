El Consell publica el acuerdo con la Hispanic Society para la creación del espacio museístico de Sorolla

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha hecho público esta mañana el acuerdo marco firmado con la Hispanic Society of America para la creación del espacio museístico que acogerá obras de Joaquín Sorolla en València. Será en el Palacio de las Comunicaciones, en la Plaza del Ayuntamiento, y en el documento se concretan las condiciones de su adecuación, así como la relación de piezas del artista valenciano. En total, serán "un mínimo" de 221.

En el convenio se ratifica que el canon anual será de 1,15 millones de euros, "sujeto a incrementos", y la Generalitat se compromete a consignar esta cuantía en los presupuestos autonómicos para garantizar la permanencia de la exposición durante el tiempo estipulado: cuatro años prorrogables otros cuatro. Se estima que el coste total de esta exposición se elevará hasta los 15 millones de euros.

El Palacio de las Comunicaciones, antigua sede de Correos y comprada por el Botànic para fines culturales, acogerá la muestra bajo la nueva denominación acordada entre las partes: Generalitat Valenciana–Hispanic Society of America–Colección Sorolla.

También se arroja luz sobre algunos flecos, como la cafetería, que se ubicará en la planta baja, en torno a la bóveda central sobre la que gira todo el edificio. Se llamará 'Café Huntington', en honor al fundador de la Hispanic Society, Archer Milton Huntington. Junto al espacio de restauración habrá también una tienda con productos relacionados con la exposición.

Una fundación con tres posibles entes

El documento contempla la creación de una nueva fundación cuya finalidad será la gestión del espacio museístico. Presidida por la Generalitat, "podrá ofrecer al Ayuntamiento de València y la Diputación Provincial de València la posibilidad de formar parte del Patronato". En ese órgano habrá, de forma ineludible, un representante de la Hispanic, y se prevé además un comité académico compuesto por especialistas para decidir sobre el programa de exposiciones, la edición y publicación de catálogos y las actividades culturales y académicas que se organicen.

La fundación será la prestataria de las obras cedidas temporalmente, por las que pagará la cuota anual de más de un millón de euros. Gestionará el espacio expositivo y se encargará de la supervisión del convenio: es la prestataria, la licenciataria y la responsable de la gestión y de todos los gastos derivados del funcionamiento, incluidos transporte de obras, seguros, contabilidad, nóminas y demás.

Sin embargo, una empresa operadora asumirá el funcionamiento diario. Es decir, aunque la Generalitat es propietaria del espacio y promotora de la muestra, será Live Arts Exhibitions quien "coordine la gestión". Está previsto que esta compañía se encargue "de la percepción de los ingresos de las entradas y su transmisión a la Fundación". Su designación viene propuesta por la Hispanic y es condición para que el acuerdo salga adelante.

La operadora también asumirá la instalación y gestión de la tienda y cafetería, cuyos beneficios se repartirán entre Live Arts Exhibitions y la Hispanic, quedando fuera la Generalitat. Esta sí percibirá los ingresos de las entradas a la muestra, que tramitará la empresa pero derivará a la fundación.

Una consultora externa ratifica el acuerdo

Según se desprende del convenio, la empresa inglesa Colnaghi fue la encargada de analizar la cuantía que proponía la Hispanic para albergar la colección de Sorolla por 1,15 millones de euros anuales de canon. El resultado "coloca a la ciudad como un referente cultural internacional, potencia su oferta turística y asegura un impacto positivo a largo plazo en el ámbito económico", y señalan que la cifra propuesta "destaca por su relación calidad-precio", proporcionando a València "el acceso exclusivo a una de las colecciones más valiosas del arte español". Cabe recordar que, tal como informó este diario, los paneles de Visión de España quedan fuera de la muestra.

La Hispanic Society es propietaria de un volumen importante de trabajos del pintor y con esta exposición será la segunda vez que se establece un vínculo entre el tejido cultural valenciano y la institución americana, como ya sucedió con la muestra en Bancaja de 'Visión de España', las obras más relevantes de Sorolla que permanecen en la sede de Nueva York.