Levante-EMV impulsa el espacio cultural Urban Afterwork con jóvenes talentos locales

València respira arte, cultura y gastronomía por cada rincón. En un paseo por el centro histórico puedes encontrar muestras de arte urbano, monumentos y edificios históricos como el Micalet o la Lonja, o esculturas como la Fuente del Turia, en la plaza de la Virgen. También son muchos los museos que albergan desde las obras más clásicas y emblemáticas hasta propuestas más modernas y rompedoras. Se puede visitar el Museo de Bellas Artes, el IVAM, el Centro de Arte Bombas Gens o el Centre del Carme, entre otros muchos. Asimismo, el cap i casal es escenario de importantes eventos gastronómicos, musicales, de teatro o, incluso, de cine.

La agenda cultural y gastronómica de València es tan amplia que, para poder llegar a todo, no es suficiente con el fin de semana. Por eso, los planes afterwork se han popularizado cada vez más. Levante-EMV, con el impulso de Cervezas Turia, se ha querido sumar a la importante escena artística de la ciudad poniendo en marcha un espacio para descubrir, escuchar y conectar con el talento creativo valenciano, con una especial atención a los artistas más jóvenes y con propuestas innovadoras.

Para ello, se ha impulsado un ciclo de charlas mensuales, bajo el título de Urban Afterwork, en las que se reunirá a jóvenes talentos locales del arte, la cultura y la gastronomía, para fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking en un ambiente distendido. El formato será de podcast en vivo, conducido por la presentadora de Levante TV, Bea Carrascosa.

Artistas confirmados

Este afterwork cultural se inaugurará el próximo 7 de octubre en La Fábrica de Hielo, de 18.30 a 21 horas. Y el primer invitado es uno de los artistas urbanos de la Comunitat Valenciana con mayor impacto a nivel nacional e internacional: Dulk (Antonio Segura). El artista de Ontinyent no deja de cosechar éxitos. Fuera del territorio valenciano, ha expuesto en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Miami, y sus murales han llegado a ciudades como Boston, París o Burdeos, entre otras. A principios de año, su obra "Cuentos de otoño" fue nominada al premio de "Mejor mural del mundo" que asigna la entidad Street Arts Cities. Y su reciente exposición "Origen y Metamorfosis” recibió miles de visitantes en el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana (Ontinyent).

Dulk (Antonio Segura) es el primer invitado de Urban Afterwork, el próximo 7 de octubre. / ED

A él, le seguirán otros artistas y creadores de contenido como Joan Ruiz, creador de contenido gastronómico conocido por su cuenta de Instagram @esmorzaret —el 13 de noviembree—; y la visual artist Julieta XLF, en cuyas obras habla a través del uso del color y el ritmo de las formas —12 de febrero—. Para poder descubrir todo sobre el arte de Dulk y disfrutar en directo de la primera conversación inspiradora de Urban Afterwork, en la que confluirán arte, cultura y música, puedes reservar tu plaza de manera gratuita en la página web del proyecto.