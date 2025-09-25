Historias que inspiran, encuentros que conectan
Levante-EMV impulsa el espacio cultural Urban Afterwork con jóvenes talentos locales
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Cervezas Turia, presenta un ciclo de charlas mensuales centradas en el arte, la cultura y la gastronomía para fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking
València respira arte, cultura y gastronomía por cada rincón. En un paseo por el centro histórico puedes encontrar muestras de arte urbano, monumentos y edificios históricos como el Micalet o la Lonja, o esculturas como la Fuente del Turia, en la plaza de la Virgen. También son muchos los museos que albergan desde las obras más clásicas y emblemáticas hasta propuestas más modernas y rompedoras. Se puede visitar el Museo de Bellas Artes, el IVAM, el Centro de Arte Bombas Gens o el Centre del Carme, entre otros muchos. Asimismo, el cap i casal es escenario de importantes eventos gastronómicos, musicales, de teatro o, incluso, de cine.
La agenda cultural y gastronómica de València es tan amplia que, para poder llegar a todo, no es suficiente con el fin de semana. Por eso, los planes afterwork se han popularizado cada vez más. Levante-EMV, con el impulso de Cervezas Turia, se ha querido sumar a la importante escena artística de la ciudad poniendo en marcha un espacio para descubrir, escuchar y conectar con el talento creativo valenciano, con una especial atención a los artistas más jóvenes y con propuestas innovadoras.
Para ello, se ha impulsado un ciclo de charlas mensuales, bajo el título de Urban Afterwork, en las que se reunirá a jóvenes talentos locales del arte, la cultura y la gastronomía, para fomentar la inspiración, el intercambio de ideas y el networking en un ambiente distendido. El formato será de podcast en vivo, conducido por la presentadora de Levante TV, Bea Carrascosa.
Artistas confirmados
Este afterwork cultural se inaugurará el próximo 7 de octubre en La Fábrica de Hielo, de 18.30 a 21 horas. Y el primer invitado es uno de los artistas urbanos de la Comunitat Valenciana con mayor impacto a nivel nacional e internacional: Dulk (Antonio Segura). El artista de Ontinyent no deja de cosechar éxitos. Fuera del territorio valenciano, ha expuesto en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Miami, y sus murales han llegado a ciudades como Boston, París o Burdeos, entre otras. A principios de año, su obra "Cuentos de otoño" fue nominada al premio de "Mejor mural del mundo" que asigna la entidad Street Arts Cities. Y su reciente exposición "Origen y Metamorfosis” recibió miles de visitantes en el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana (Ontinyent).
A él, le seguirán otros artistas y creadores de contenido como Joan Ruiz, creador de contenido gastronómico conocido por su cuenta de Instagram @esmorzaret —el 13 de noviembree—; y la visual artist Julieta XLF, en cuyas obras habla a través del uso del color y el ritmo de las formas —12 de febrero—. Para poder descubrir todo sobre el arte de Dulk y disfrutar en directo de la primera conversación inspiradora de Urban Afterwork, en la que confluirán arte, cultura y música, puedes reservar tu plaza de manera gratuita en la página web del proyecto.
