Los Premios Rei Jaume I organizan una jornada para hablar de la tecnología cuántica
Olivia Díaz
La Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I (FPRJ) celebra mañana viernes 26 de septiembre la Noche Europea de la Ciencia y lo hará con una jornada dedicada a la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Además, contará con la dirección científica del Premio Rei Jaume I de Investigación Básica en 2008, José Bernabéu.
La jornada empezará con una charla del profesor del IFIC (Instituto de Física Corpuscular) Jesús Navarro, quien hablará de “La prehistoria cuántica”, le seguirá la investigadora del Instituto Max-Planck de Óptica cuántica en Múnich, Mari Carmen Bañuls, quien tratará sobre “El experimento más bello de la física”. Posteriormente será el turno de Alberto Casas, profesor de investigación del CSIC quien hablará de la “Información Cuántica” y cerrará la jornada la investigadora en Barcelona Supercomputing center, Alba Cervera, quien explicará la “Computación cuántica”
El acto se celebrará en la sede de la Fundación y está previsto que acuda a la inauguración Javier Quesada presidente ejecutivo de la FVPRJ
