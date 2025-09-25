“Sol de la tarde” presidirá el museo Sorolla en la primera planta del Palacio de las Comunicaciones

El pasado mes de julio, la Generalitat y la Hispanic Society of America (HSA) presentaron su proyecto de instalar en València una sede de la institución americana donde exhibir más de doscientas pinturas de Joaquín Sorolla que ahora se encuentran en Nueva York. Desde entonces, el gobierno valenciano está trabajando en el proyecto para transformar el Palacio de las Comunicaciones en un espacio expositivo y en trasladar a partir de octubre los primeros lienzos para que los restauradores del IVCR+i se ocupen de su preparación para ser mostrados al público.

El objetivo, según ha podido saber este periódico, es que las primeras licitaciones del proyecto se publiquen en los próximos días. Será entonces cuando se conozca el coste que le supondrá a la Generalitat convertir la antigua sede de correos en el nuevo Espacio Expositivo de la Colección de Sorolla, aunque fuentes consultadas por Levante-EMV apuntan que rondará entre los 15 y los 17 millones de euros. Una parte importante de esta inversión corresponderá a la climatización de este edificio de principios del siglo XX que no fue concebido con las caracteristicas necesarias para albergar y exhibir obras de arte durante un largo periodo de tiempo.

Lo que sí se ha hecho público es que el acuerdo marco firmado el 24 de julio por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, contempla que el gobierno valenciano pague anualmente un canon de 1,15 millones de euros a la HSA por el préstamo de las obras durante un periodo inicial de cuatro años que se quiere prorrogar, al menos, durante cuatro años más.

La transformación más el canon

Así pues, entre los 15 millones como mínimo de adaptar el Palacio de las Comunicaciones como sede de la HSA y el canon anual de 1,15 millones durante ocho años (9,2 millones de euros), el coste del proyecto para la Generalitat será de al menos 24,2 millones de euros. En su intervención el pasado martes en el debate de política general en Les Corts, Mazón volvió a calificar de “histórico” este acuerdo que permitirá abrir “muy pronto” la primera sede en Europa de la HSA en la antigua sede de Correos. “Un edificio -aseguró el jefe del Consell- que Pedro Sáncehz obligó a comprar a Ximo Puig con dinero de todos con fondos destinados a educación a vivienda”. El coste de esta operación fue de 20 millones de euros. "Ahora será para todos y con la mejor colección de Sorolla del mundo”, enfatizó Mazón.

La aspiración de ambas partes es que el espacio empieza a funcionar preferiblemente en el último trimestre de 2026 y que los acuerdos se suscriban durante un mínimo de 15 años. Así lo señaló en una entrevista a Levante-EMV el presidente de la Hispanic, quien también confirmó que será Art and Light Exhibition -la empresa que ha representado a la HSA en las negociaciones con la Generalitat- la que gestione el espacio expositivo.

En la primera planta

También se desconoce por ahora el proyecto museístico, aunque Kientz ya reveló en la misma entrevista realizada tras la firma del acuerdo marco con Mazón que él mismo está estudiando la museografía del nuevo espacio con la bisnieta del artista, Blanca Pons-Sorolla. “Estamos haciendo la selección de obras, las secciones… Hay obras que no podrán exponerse de forma permanente, por lo que estamos discutiendo cómo podrán ir rotando y diseñando un plan para que todo se vean bien”, explicó hace unos meses el experto en arte francés.

Este periódico sí ha podido saber que el proyecto contempla inicialmente situar las pinturas más importantes de las 200 piezas que llegarán desde Nueva York a València en la primera planta del Palacio de las Comunicaciones. En el resto de espacios, incluyendo la planta baja, acogerán los dibujos, pinturas de menor formato, fotografías y documentos relacionados con Sorolla que aportará también la HSA.

"Sol de la tarde" de Joaquín Sorolla. / L-EMV

La madurez de Sorolla

Esta exposición tendrá como eje principal “Sol de la tarde”, la misma pintura de Sorolla que se utilizó como fondo para la firma del acuerdo entre la Generalitat y la HSA. De hecho, y tal como ya publicó este periódico, está previsto que “Sol de la tarde” llegue ya en octubre llegue a València para ser examinado por el IVCR+i y que incluso pueda exhibirse antes de que se inaugure en el nuevo espacio en otro centro cultural de la ciudad, como el Centre del Carme.

El propio Sorolla consideraba esta pintura suya de 1903 como la plasmación de su madurez como artista. Con unas dimensiones de 3 por 4,4 metros, “Sol de la tarde” representa la llegada de las barcas tiradas por bueyes a la playa del Cabanyal. Se trata de una pieza que condensa muchas de las características definitorias de su obra: el sentido del mar, el uso de la luz mediterránea, la combinación entre lo monumental y lo cotidiano, la habilidad técnica, y la capacidad de capturar movimiento y emoción a través de la naturaleza y el entorno. También es valorada por su tamaño y su ambición pictórica: no es una escena pequeña o íntima, sino una composición de gran formato con todos los elementos escénicos que Sorolla cultivó a lo largo de su carrera.