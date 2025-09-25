Temporada 2025-26 de los teatros Principal y Rialto: El 'erotismo' de Lope de Vega y los cuadros de Goya suben a la escena

Se ha hecho de esperar, pero el Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado ya este jueves la programación de sus dos teatros en València, el Principal y el Rialto, para el primer trimestre de la temporada 2025-26, que comprende los meses de octubre a enero. En cifras, la dirección adjunta de Artes Escénicas ha programado 33 obras, 22 de ellas valencianas, cinco estrenos y dos producciones propias. Entre la programación destacan piezas con textos de Lope de Vega, inspirados en el pintor Francisco de Goya, premios nacionales y temas transversales como el pasado como herencia y actuales como la vivienda o la sostenibilidad.

Así ha presentado, a grandes rasgos, María José Mora, directora adjunta de Artes Escénicas, la programación de lo que está por llegar a los dos espacios públicos de la ciudad. Mora, que ha estado acompañada por el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha avanzado que el lema de esta temporada es 'El teatro funciona' en cuanto a que "es esencial para la nuestra sociedad, porque nos hace de espejo y nos cuestionan; es una forma de hacernos más empáticos y de entender otros puntos de vista. Y, por supuesto, que es un sector económico que crea ocupación" ha dicho.

María José Mora y Álvaro López-Jamar, en la presentación de la temporada. / NereaColl-BravaStudio

Mora se ha mostrado orgullosa de la "programación diversa y de calidad" que han presentado, que "atiende a todos los lenguajes, narrativas y estéticas de las artes esténicas. Como servicio público asumimos grandes formatos, los producimos y los mostramos. Y además también acogemos esas producciones que son minoritarias, que están más cerca de las artes vivas y que en otros espacios no se pueden acoger". Mora también ha avanzado que las propuestas de estos próximos meses recogen "propuestas de fuera de nuestro territorio porque esto nos alimenta a conocer otras narrativas y otras formas de ver el mundo".

Programación del Principal

Así, el Teatro Principal comenzará la temporada el 8 de noviembre con 'Goya', de Bambalina Teatre Practicable, una obra que subirá los cuadros del pintor aragonés y grandes marionetas a las tablas de la sala de la calle Las Barcas. El día 15 se estrenará en el Principal 'Viejos tiempos', de Harold Pinter, protagonizada por Ernesto Alterio o Marta Belenguer, de la mano del Teatro de la Abadía, con traducción y versión de Pablo Remón, Premio Nacional de Literatura Dramática.

El 23 de noviembre el Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze aterrizan en el Principal con 'La Patética', una obra con la música de Chaikovski como telón de fondo. Y durante tres días, del 25 al 27 de noviembre, la sala de la calle de las Barcas será sede de 'Puente. Congreso Iberoamericano de Artes Escénicas', un punto de encuentro entre público, compañías y agentes culturales.

Cartel de 'Goya'. / L-EMV

El día 29 llega a València la propuesta de danza y teatro internacional 'Diptych', de Peeping Tom, que recibió el Premio a Mejor Producción Internacional de Teatro 2023 de los premios de la Crítica de España. El 6 de diciembre subirá a las tablas María Pujalte, una de las protagonistas de 'Les bàrbares', de Lucía Carballal, una propuesta de diálogo entre distintas generaciones sobre trabajo, maternidad o feminismo.

Para cerrar 2025, Eunouia Kolektiva-Du'k'to traen a València 'Tenet', una producción de circo para toda la familia. Tras esta obra, el Principal acogerá las producciones del Escalante, para retomar la producción propia del IVC con 'Los locos de Valencia', que se estrena el 22 de enero. Se trata de una obra de Lope de Vega, dirigida por Jorge Picó, quien durante la presentación ha reclamado recuperar "el erotismo de Lope, pero no en el sentido sexual, sino de volver a enamorarse", ha matizado. La producción tendrá 12 intérpretes sobre la escena, de los cuales ya han sido seleccionados los seis principales.

'Viejos tiempos'. / L-EMV

Programación del Rialto

En cuanto al Teatro Rialto, la temporada comienza el 2 de octubre con 'Pobres' de Crit Teatre, una producción de tintes italoespañaoles con alusiones tan diversas como a Darío Fo, Dante, Ferran Torrent, el neorrealismo italiano, ha avanzado Daniel Tormo de la compañía valenciana. Olga Pericet continuará con la danza con 'Baile sonoro' los días 11 y 12 de octubre en la sala de la plaza del Ayuntamiento.

Mientras la Compañía Nacional de Teatro Clásico llevará 'La fortaleza' al Rialto, bajo la dirección de Lucía Carballal, que hace doblete en esta programación. L'Horta Teatre por su parte estrenará en octubre 'Postals', una fotografía en clave de comedia del turismo desde finales de los 60 a nuestros días, protagonizada por reconocidos actores valencianos como Alfred Picó.

'Postals'. / L-EMV

El Festival Temporada Alta y Teatre Nacional de Catalunya estarán en a primeros de noviembre València con 'Gola', protagonizada por Oriol Pla. Y de fuera de la Comunitat Valenciana llegará ese mismo mes el Centro Dramático Nacional con 'Vulcano', un texto de la reciente Premio Nacional de Literatura Dramática Victoria Szpungberg. Y de Teatre Lliure llega a mediados de noviembre 'L'imperatiu categòric', también con texto y dirección de Szpungberg.

La producción propia del IVC para el Rialto es 'Los días lentos', que del 20 al 30 de noviembre propone una reflexión sobre la vejez, de la mano de la dramaturga Lola Blasco. David Orrico y Colectivo Nerval estrenan en diciembre 'Meme, antes todo esto era campo Vol. 2'.

'Canviarem bolquers segons el BOE'. / L-EMV

En la recta final del primer trimestre de la temporada está programada la nueva edición del 'Laboratorio de dramaturgia Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera' (del 10 al 21 de diciembre), así como las obras 'Canviarem bolquers segons el BOE', de Contrahecho Producciones, que se estrena el 8 de enero, y 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', de Nave 10 Matadero Madrid y Pecado de Hybris, que estará los días 17 y 18 de enero.