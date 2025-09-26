El Brujo: "Los clásicos tienen la sabiduría y la coherencia vital que el mundo necesita"

Dos milenios después, la mitología de la antigua Grecia sigue viva y colea sobre los escenarios más reputados del país. Es el caso de ‘Iconos o la exploración del destino’ que interpreta Rafael Álvarez ‘El Brujo’ (Lucena, 1950) el 26 y 27 de septiembre en Rambleta (València). Como es habitual, el dramaturgo combinará historia, mitología, humor y anécdotas personales para que el público se vaya con una sonrisa a casa. «También se llevan una emoción profunda, porque se toca su sensibilidad», asegura.

Vuelve a València con ‘Iconos o la exploración del destino’, tercera parte de una saga que inició años atrás, con ‘Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia’ y ‘Los dioses y Dios’. ¿Qué cuenta esta nueva entrega?

Es una reflexión sobre las grandes figuras de la tragedia. He escogido a cuatro muy conocidos, muy emblemáticos: Edipo, Antígona, Medea y Hécuba. Entre la broma, el humor y el ritmo de la comedia, voy explicando los mitos trágicos y trasladándolos a un terreno que resulte accesible, divertido y también emocionante para el público de hoy.

Recurre de nuevo a los clásicos. ¿Por qué siguen interesando?

Los clásicos son maravillosos, a mí me encantan. Además, hay que tener en cuenta que estos espectáculos suelen estrenarse en festivales grandes: el de teatro clásico en Mérida o del Siglo de Oro en Almagro. A partir de ahí empiezan a girar por toda España: València, Bilbao, Sevilla… Así que el impulso inicial tiene un componente de producción, es lo que se nos pide. Pero más allá de eso, está la vocación. Los clásicos conservan una sabiduría y un concepto de coherencia vital, de la búsqueda del sentido, que en el mundo moderno resultan interesantes y necesarios.

¿De qué valores hablamos cuando hablamos de clásicos?

De valores eternos, principios universales que siempre están ahí. El teatro, cuando es bueno, gira en torno a esas preguntas. Lo hicieron los trágicos griegos y Shakespeare; en el siglo XX lo vemos en Brecht, en Arthur Miller, en Valle-Inclán.

¿Y cuáles nos servirían hoy?

Sobre todo la conciencia del recuerdo, que el tiempo pasa, que el mundo es pasajero. Recordar que todos tenemos una fecha de caducidad. Los clásicos se preguntaban qué significa estar aquí, qué hacemos en esta especie de «realidad virtual» donde a cada cual le dan un tiempo limitado. A veces digo que es como un concurso de televisión: suena la campana y te preguntan qué has hecho, qué respuestas has dado. Los textos de la literatura dramática despiertan esa conciencia.

'Iconos o la exploración del destino', de Rafael Álvarez 'El Brujo', durante su representación en el Teatro de Mérida. / Jero Morales

Sus obras, pese a la densidad de los temas, siempre tienen mucho humor. ¿Cómo encaja?

Pienso en el público. Ellos son los que pagan su entrada, los que me dan de comer. Y entran al teatro con ganas de divertirse. Muchos vienen solo a reír, a liberarse. Y lo hacen, porque desde el principio hasta el final se están riendo. Pero luego se llevan más cosas: información, un conocimiento cultural y, a menudo, una emoción profunda, se toca su sensibilidad. Se conmueven por la música, por un momento concreto. El teatro es una fiesta y eso intento darle al público.

¿El teatro pasa por un buen momento?

Vive ahora un momento extraño. Nunca perece del todo porque forma parte de la naturaleza del ser humano: un profesor hace teatro, un psicólogo, un analista... tú haces una puesta en escena en tus observaciones. Nació para compartir conocimiento, como una forma de transmisión de la información cuando no había escrituras. Esa es la esencia del teatro y nunca desaparecerá, ni por las redes sociales, porque habrá vídeos donde la gente haga teatro para explicar sus cosas. ¿No?

Usted ha estado casi cincuenta años en los escenarios y vivido coyunturas de todo tipo. ¿El teatro es también terapia?

Siempre lo ha sido. Los grandes trágicos son terapéuticos. ‘La muerte de un viajante’, de Arthur Miller, es un ejemplo: una tragedia griega con lenguaje moderno que más terapéutica no puede ser. Vivimos una transformación fuerte de la sociedad, que es rápida y vertiginosa, y la decadencia de algunas formas del teatro o de la cultura en general no creo que pueda achacarse a la derecha ni a la izquierda, sino a los cambios sociales. Tradicionalmente la izquierda ha apoyado más el teatro que la derecha, pero luego tampoco ha sido tan así, porque también la derecha lo ha apoyado. Pero ahora la transformación es de la mente, de las personas, con la irrupción de internet y con lo que ha hecho la tecnología con nosotros. Eso ha hecho que entren en escena otros estilos más fáciles, como los monólogos chuscos, a veces casi tabernarios. Se representan incluso en grandes teatros donde se hace ópera o ballet. Eso corrompe un poco la esencia, pero quizá sirva de transición hacia algo nuevo.

Y, sin embargo, usted con sus clásicos sigue llenando teatros.

Sí, claro. Aunque habrá quien diga que lo mío también es un monólogo chusco. [Ríe]. Cada cual tiene su opinión. Con los años te vuelves más tolerante y relativizas.

Pero su clave es otra: el humor como vehículo para hablar de lo esencial.

Sí, el humor es un vehículo maravilloso. Relaja, divierte y abre la puerta para que entren el contenido, la poesía y la sensibilidad. Con el humor se abre el corazón y el diafragma del espectador.

En esta obra también conecta a los héroes griegos con la tradición india. ¿Qué ha descubierto sobre el destino?

El destino es una fuerza de la que se habla desde siempre. Para los griegos era una fuerza ciega e irrevocable. En la tradición india es el karma, que significa acción: el destino es el resultado de lo que uno hace. Tú tienes un destino, el que tú fabricaste. Ahí surge la pregunta: ¿por qué uno nace rico y otro pobre, uno sano y otro enfermo? En la India lo explican con la reencarnación. Como en Occidente no tenemos ese concepto, no entendemos por qué uno nace pobre y otro no, decimos simplemente que «es el destino». Pero en la visión kármica todo se entiende en un ciclo más amplio, no solo el segmento de una vida, sino muchas vidas con muchos factores causa-efecto que terminan elaborando el destino.

Ya estoy preparando el siguiente texto, que sigue esta línea. El título lo dice todo: ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’"

Esto conecta con su trabajo ‘Autobiografía de un yogui’, de Paramahansa Yogananda. ¿Se ha perdido la espiritualidad?

Ha existido antes,. Creo que está volviendo con mucha fuerza. Hay una necesidad de trascendencia muy grande, lo vemos en terapias, en la psicología transpersonal. Antes la espiritualidad estaba vinculada a las religiones institucionales: catolicismo, islam, protestantismo… Hoy no. Existe una espiritualidad transreligiosa que trasciende los límites de cualquier confesionalidad religiosa. Incluso hay una espiritualidad atea, si se quiere, porque lo que importa es la búsqueda.

Y tras ‘Iconos o la exploración del destino’, ¿qué viene después?

Ya estoy preparando el siguiente texto, que sigue esta línea. El título lo dice todo: ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’. Está basado también en textos de Paramahansa Yogananda.