La Diputació completa la publicación de la obra de Rodolf Sirera con las piezas escritas con su hermano

La Institució Alfons el Magnànim publicó en 2024 dos volúmenes sobre la producción dramática de Rodolf Sirera donde se contienen todas sus obras dramáticas originales, como ya contó este diario en su momento. Ese conjunto estaba de alguna manera inacabado pues faltaba una parte imprescindible de la trayectoria del dramaturgo valenciano: la que llevó a cabo con su hermano Josep Lluís, fallecido en 2015. La Diputació ha saldado esa deuda y acaba de lanzar un nuevo volumen que incluye esas 16 obras escritas a cuatro manos por los hemanos Sirera.

Rodolf y Josep Lluís Sirera comenzaron en 1971 una colaboración que se extendió durante 44 años, hasta la muerte de Josep Lluís, con una obra, Homenatge a Florentí Montfort, que ganó el premio especial del jurado en el Premi Ciutat d’Alcoi de aquel año. Homenatge a Florentí Montfort todavía no se puede considerar una obra escrita conjuntamente, puesto que lo fue en dos secciones: la biografía del imaginario escritor Florentí Montfort por un lado, y los poemas y su supuesta obra de teatro por otra, y cada uno de los dos hermanos se hizo cargo de una de ellas. A partir de 1975, con El brunzir de les abelles empieza el período que podemos considerar de plena colaboración de Josep Lluís y Rodolf en el proceso de escritura.

Portada del volumen con obras de llos hermano Sirera. / L-EMV

Esta obra inicia la que posteriormente los autores denominarán la trilogía La desviació de la paràbola, y que se completará con El còlera dels déus (1976) y El capvespre del tròpic (1977), trilogía alrededor de la Primera República española y la Restauración, y la primera de las tres que escribirán a lo largo de los años. Después de una revista paródica inspirada por el teatro de Bernat i Baldoví (A l’Edén me’n vull anar, 1981), Rodolf y Josep Lluís Sirera iniciaron la segunda trilogía histórica, alrededor de la Guerra Civil española, con Cavalls de mar (1986), a la que seguiría La partida (1989), obra que ha conocido varias versiones hasta la que se incluye en este volumen, y finalmente La ciutat perduda (1990-1993). Después del libreto de la ópera El triomf de Tirant (1991) que, con música de Amand Blanquer fue estrenada en València en 1992, y la nueva versión de Tres forasters de Madrid (1995), los hermanos Sirera comenzaron, con Silenci de negra (1999-2000), la tercera y última trilogía, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, la segunda obra de la cual, Benedicat fue de larga gestación (2001-2005), y la tercera, Dinamarca (2015-2019) la terminó Rodolf cuatro años después de la muerte de su hermano.

Entre Silenci de negra y Benedicat, los hermanos Sirera configuraron tres obras más: El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia (2003), Dues dones (2010), una pieza corta mayoritariamente escrita por Josep Lluís, y París anys 60 (2015), creada pocos meses antes de la muerte de este, y que se puede considerar la última que escribieron conjuntamente ambos hermanos.