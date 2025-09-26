Roig Arena
Eladio Carrión actuará en València en enero
El trapero, criado en Puerto Rico, recalará en la ciudad con su gira internacional DON KBRN Tour 2026. Las entradas saldrán a la venta en octubre
Eladio Carrión actuará en València el próximo enero en el marco de su gira DON KBRN Tour 2026. El trapero, cantante y compositor, nacido en Kansas City y criado en Puerto Rico, comenzó su carrera como influencer en redes sociales, pero rápidamente se enfocó en la música. Destaca por su destreza en el freestyle y el trap latino. Su estilo mezcla rap, trap y reggaetón con letras que abordan vivencias. Sus discos como “Sauce Boyz”, “Monarca” y “3MEN2 KBRN” lo han posicionado como uno de los referentes del trap en español, colaborando con artistas como Bad Bunny, Bizarrap, Future y Lil Wayne.
Eladio Carrión, una de las voces más influyentes de la escena urbana actual, interpretará sus temas más destacados el 16 de enero en Roig Arena. Las entradas para el concierto saldrán a la venta el 1 de octubre a las 19h en la web del Roig Arena.
