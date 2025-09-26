Elena Asins, geometría y emoción en el Museo de la Ciudad de València

El Museo de la Ciudad de València acoge desde hoy "Estructura musical", la primera exposición monográfica que la ciudad dedica a la artista Elena Asins (Madrid, 1940 - Azpirotz, Navarra, 2015), considerada un referente esencial del arte conceptual en España.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero, está organizada por la Fundación Chirivella Soriano y la concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València. Reúne más de 60 obras de esta creadora plástica, escritora y crítica de arte, reconocida con galardones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Una obra austera y existencialista

En la presentación han participado Arturo Sagastibelza, comisario de la exposición y conservador de la colección Espíritu materia; Miguel Cereceda, teórico y crítico de arte, profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid; Begoña Garzón, gerente de la Fundación Chirivella Soriano; y Marta López, directora del Museo de la Ciudad.

Sagastibelza ha destacado que esta muestra “acerca al público valenciano obras inéditas de una artista de máxima calidad, ofreciendo una visión amplia de su trabajo”. Según el comisario, se trata de “una obra de abstracción geométrica austera y existencialista, reconocida por la crítica y valorada por los creadores contemporáneos”.

Por su parte, Miguel Cereceda ha subrayado que Asins “es una de las artistas contemporáneas españolas más fundamentales”, y ha señalado que su trabajo “desarrolla una tradición minoritaria del arte conceptual, caracterizada por la austeridad expresiva y el rigor formal, que despierta en el espectador una emoción de sorpresa, también por su carácter musical”.

Begoña Garzón, gerente de la Fundación Chirivella Soriano, ha puesto en valor que Estructura musical “reivindica la relación entre racionalidad y arte desde una perspectiva matemática pionera en España”. Asimismo, ha destacado la relevancia de la colaboración entre la Fundación y el Ayuntamiento, especialmente en el año en que se conmemora el 20º aniversario de la institución.

Presentación de la exposición "Estructura musical" sobre la obra de Elena Asins. / L-EMV

Una figura clave en la nueva generación del arte conceptual

De formación en gran parte autodidacta, Elena Asins (Madrid, 1940) asistió a clases en la Escuela de Artes y Oficios y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, además de formarse como copista en el Museo del Prado. En 1963 se incorporó al grupo Castilla 63 y, tres años después, a la Cooperativa de Artes Plásticas y Artesanas, impulsada por Ignacio Gómez de Liaño. A finales de la década, abandonó la figuración para adentrarse en un lenguaje geométrico y experimental, integrándose en el grupo Nueva Generación (1967), surgido en torno al pintor y teórico Juan Antonio Aguirre.

Posteriormente amplió su formación en cursos y seminarios internacionales, entre ellos los de la Universidad de Stuttgart (Semiótica, con Max Bense), el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid (Generación Automática de Formas Plásticas), la Escuela de Bellas Artes de París y centros como The New School for Social Research o Columbia University de Nueva York, donde fue Visiting Scholar para investigar la aplicación del ordenador al arte, campo en el que fue pionera en España.

Paralelamente a su obra plástica —que abarca pintura, escultura, dibujo, fotografía y vídeo—, desarrolló una intensa labor como escritora y crítica de arte. Publicó numerosos ensayos sobre su producción y sobre temas como el arte cibernético y el arte contemporáneo, mostrando especial interés por la obra de Walter de Maria.

Asins impartió cursos y conferencias en universidades, museos y centros culturales de España y del extranjero, como la Hasting Gallery de Nueva York, la Universidad del País Vasco, el Centro Cultural Conde Duque, la Escuela de Arquitectura, el Museo Reina Sofía o la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. También dirigió talleres sobre el uso del computador en el arte en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el Centro de Experimentación de La Caixa en Barcelona.

"Estructura musical", la exposición de pinturas de Elena Asins en el Museo de la Ciudad. / L-EMV

Poesía concreta y legado

Además, fue autora de poesía concreta y experimental, con obras publicadas en revistas especializadas de España, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Participó en numerosas exposiciones colectivas, tanto nacionales como internacionales, y protagonizó más de cincuenta muestras individuales. Entre ellas destaca la gran retrospectiva Elena Asins. Fragmentos de la memoria, organizada en 2011 por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

A lo largo de su trayectoria, recibió premios como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2006), el Premio Nacional de Artes Plásticas (2011) y el Premio Arte y Mecenazgo (2012), otorgado por la Fundación La Caixa. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. Falleció en Azpirotz (Navarra) el 14 de diciembre de 2015, legando su obra y patrimonio al Museo Reina Sofía.