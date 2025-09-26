Espionaje en el MuVIM

El MuVIM ofrece este domingo, a las 12 horas, un concierto de Spanish Brass, uno de los grupos de cámara más dinámicos y consolidados del panorama musical internacional. En este concierto, que tendrá lugar en el Salón de Actos del MuVIM, el quinteto de metales valenciano Spanish Brass, Premio Nacional de la Música 2020, ofrecerá una selección de las mejores piezas musicales de las películas de espías a partir de trompetas, trombón, trompa y tuba.

La selección de bandas sonoras que se interpretarán en el recital que ofrece el MuVIM suma más de veinte Oscar y 40 Grammys. El concierto ofrecerá un viaje a algunos de los clásicos dirigidos por Alfred Hitchcock o Blake Edwards, y también a la saga de James Bond, una auténtica mina musical del género. Las entradas son gratuitas y se repartirán (máximo dos entradas por persona) a partir de las 11 h en el punto de información del museo.

Con 35 años de trayectoria en el mundo de la música, Spanish Brass también organiza dos festivales dedicados a los instrumentos de metal de carácter internacional: el Festival Spanish Brass Alzira y el Festival Brassurround de Torrent.