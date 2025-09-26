Una fundación público-privada dirigirá el nuevo museo Sorolla

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hizo público este jueves el acuerdo marco firmado con la Hispanic Society of America para la creación del espacio museístico que acogerá obras de Joaquín Sorolla en València. Será en el Palacio de las Comunicaciones, en la Plaza del Ayuntamiento, y en el documento se concretan las condiciones de su adecuación, así como la relación de piezas del artista valenciano. En total, serán "un mínimo" de 221 que, según ha podido saber este periódico, serán seleccionadas por Blanca Pons Sorolla, bisnieta del pintor y una de las mayores conocedoras de su obra.

La Generalitat creará una fundación de la que también formará parte la HSA, el Ayuntamiento de València y la Diputación de Valpència, que recibirá las pinturas propiedad de la insitución norteamericana a cambio de una cuota anual de 1,15 millones y que se encarga de la gestión del espacio. Aun así, el acuerdo recoge que será una empresa privada elegida por la HSA la que coordinará esa gestión.

El acuerdo publicado ayer recoge también las 238 obras que la HSA pone a disposición de la Generalitat para ser exhibidas en València aunque, según ha podido saber este periódico, no se mostrarán todas al mismo tiempo. Tal como adelantó Levante-EMV, se destinará la primera planta de la antigua sede de Correos en València para mostrar las pinturas principales de la colección, con "Sol de la tarde" como cuadro de referencia, mientras que en el resto de espacios del edificio se mostrarán pinturas de menor tamaño, dibujos, acuarelas o las piezas que sirvieron a Sorolla para preparar "Visión de España". También se organizarán exposiciones temporales que podrán incluir obras prestadas por otras instituciones. El acuerdo también contempla la instalación de una cafetería en la planta baja del edificio y de una tienda, cuya gestión e ingresos corresponden a la empresa que gestionará el espacio expositivo.

Más de 9 millones por las obras de Sorolla

En el convenio se ratifica que el canon anual será de 1,15 millones de euros, "sujeto a incrementos", y la Generalitat se compromete a consignar esta cuantía en los presupuestos autonómicos para garantizar la permanencia de la exposición durante el tiempo estipulado: cuatro años prorrogables otros cuatro. De esta forma, la Generalitat acabará pagando al menos 9,2 millones de euros por exhibir durante ocho años las obras de Sorolla de la HSA. A esto habría que sumar entre 15 y 17 millones de euros del coste de adaptar el Palacio de Comunicaciones como espacio expositivo.

El Palacio de las Comunicaciones, antigua sede de Correos y comprada por el Botànic para fines culturales, acogerá la muestra bajo la nueva denominación acordada entre las partes: Generalitat Valenciana–Hispanic Society of America–Colección Sorolla.

También se arroja luz sobre algunos flecos, como la cafetería, que se ubicará en la planta baja, en torno a la bóveda central sobre la que gira todo el edificio. Se llamará 'Café Huntington', en honor al fundador de la Hispanic Society, Archer Milton Huntington. Junto al espacio de restauración habrá también una tienda con productos relacionados con la exposición.

Una fundación con tres administraciones

El documento contempla la creación de una nueva fundación cuya finalidad será la gestión del espacio museístico. Presidida por la Generalitat, también forman parte de su patronato el Ayuntamiento de València y la Diputación Provincial de València. En ese órgano habrá, de forma ineludible, un representante de la Hispanic, y se prevé además un comité académico compuesto por especialistas para decidir sobre el programa de exposiciones, la edición y publicación de catálogos y las actividades culturales y académicas que se organicen.

La fundación será la prestataria de las obras cedidas temporalmente, por las que pagará la cuota anual de más de un millón de euros. Gestionará el espacio expositivo y se encargará de la supervisión del convenio: es la prestataria, la licenciataria y la responsable de la gestión y de todos los gastos derivados del funcionamiento, incluidos transporte de obras, seguros, contabilidad, nóminas y demás.

Mazón, Keintz y Blanca Pons Sorolla. / L-EMV

Sin embargo, una empresa operadora asumirá el funcionamiento diario. Es decir, aunque la Generalitat es propietaria del espacio y promotora de la muestra, será Light Arts Exhibitions quien "coordine la gestión". Está previsto que esta compañía se encargue "de la percepción de los ingresos de las entradas y su transmisión a la Fundación". Su designación viene propuesta por la Hispanic y es condición para que el acuerdo salga adelante.

Tal como detallan fuentes de la Generalitat, la fundación contratará a Light Art Exhibitions "como operador autorizado para organizar el espacio como un museo de primer nivel, incluyendo el diseño e instalación de exposiciones, la programación cultural (conferencias, exposiciones, conciertos), la gestión de la venta de entradas, el diseño y el mantenimiento del sitio web, la supervisión del mantenimiento y la seguridad, el funcionamiento de una tienda y de una cafetería. A cambio, el Operador Autorizado deberá ingresar a la Fundación el importe íntegro de la gestión de la venta de entradas".

La operadora también asumirá la instalación y gestión de la tienda y cafetería, cuyos beneficios se repartirán entre Light Arts Exhibitions y la Hispanic, quedando fuera la Generalitat. Esta sí percibirá los ingresos de las entradas a la muestra, que tramitará la empresa pero derivará a la fundación.

Una consultora externa ratifica el acuerdo

Según se desprende del convenio, la empresa inglesa Colnaghi fue la encargada de analizar la cuantía que proponía la Hispanic para albergar la colección de Sorolla por 1,15 millones de euros anuales de canon. El resultado "coloca a la ciudad como un referente cultural internacional, potencia su oferta turística y asegura un impacto positivo a largo plazo en el ámbito económico", y señalan que la cifra propuesta "destaca por su relación calidad-precio", proporcionando a València "el acceso exclusivo a una de las colecciones más valiosas del arte español". Cabe recordar que, tal como informó este diario, los paneles de Visión de España quedan fuera de la muestra.

La Hispanic Society es propietaria de un volumen importante de trabajos del pintor y con esta exposición será la segunda vez que se establece un vínculo entre el tejido cultural valenciano y la institución americana, como ya sucedió con la muestra en Bancaja de 'Visión de España', las obras más relevantes de Sorolla que permanecen en la sede de Nueva York.