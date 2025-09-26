John Gaeta, ganador de un Oscar por los efectos especiales de 'The Matrix': "La IA no tiene sentido sin el autor humano"

Tras la cuenta atrás de los paneles de la San Diego Comic-Con de Málaga, el creador del 'bullet time' -de 'Matrix'- y ganador de un Óscar, John Gaeta, subió al escenario del auditorio 2 del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) para iniciar junto al experto en efectos visuales, Manuel Ramírez, la charla 'The Matrix - Neo Cinema - Future'.

Durante la presentación, el ganador del Óscar habló junto a Ramírez sobre sus proyectos pasados, como 'Matrix', sus trabajos actuales y el futuro de la industria, incluyendo las inteligencias artificiales. Un código qr que daba acceso a las traducciones en directo, tanto por audio como por escrito, fue facilitado a los asistentes al evento para entender la conversación bilingüe.

Pasado, presente y futuro

"Heroe" (en inglés) fue la primera palabra que se escuchó desde las gradas cuando Gaeta subió al escenario mientras cientos de aplausos inundaban la sala por completo. Para empezar, tras unos agradecimientos, Gaeta hizo un breve resumen de su formación en la industria del cine: “Antes de iniciar mi carrera, fui a la escuela de cine en Nueva York, donde aprendí tanto de vivir en la ciudad como de ir a la escuela. Cuando empecé a pensar a qué quería dedicarme realmente, dónde sentía pasión, sentía que era el cine, pero más expresivo. Me interesaba mucho el arte, y mis clases favoritas cuando estaba allí tendían a ser experimentales. Entonces estudié eso y traté de practicar eso en ese entonces”.

Gran parte de la conversación contó con los caracteres de 'Matrix' moviéndose en el fondo / Nacho Agote

Gaeta también realizó una reflexión sobre uno de sus grandes éxitos, 'Matrix' y la digitalización de hoy en día: “No voy a sugerir que estamos en algún tipo de conspiración y que nuestras vidas son una simulación, pero es fascinante pensar en ello. Es indudable que hay cosas que suceden en el mundo de la tecnología que harían creíble y plausible que se pudiera crear una simulación”.

“Una buena parte del mundo se ha digitalizado en este punto, y hay maneras de crear simulaciones en las que se representan eventos, personas y ciudades”, comentó, y, para explicarse, utilizó de ejemplo los videojuegos multijugador en línea, como Fortnite o Roblox, ya que estos son capaces de crear “metaversos” que permiten “socializar con otras personas presentes como avatares”. Por esta razón, y con el auge de las inteligencias artificiales, Gaeta comentó que “estamos a punto de entrar en una nueva generación donde muchos individuos presentes ni siquiera serán humanos”, sino que “serán IAs”.

Tras ello, Manuel Ramírez dinamizó la charla, preguntándole si “los caracteres de Matrix contenían realmente una receta de sushi”, a lo que él respondió simplemente con un “no”, llevándose las risas del público.

'Escape AI'

Momentos después, Ramírez le comentó que le gustaba mucho su visión sobre las IA y le preguntó: “Has fundado una plataforma muy innovadora, que es 'Escape AI', ¿qué nos puedes contar de ella?”, a lo que Gaeta respondió: “Cada etapa de mi carrera me ha introducido a algo que no conocía antes: gente con la que nunca había trabajado, tecnologías que nunca había imaginado y que me han permitido crecer… Esto es ahora 'Escape AI'”.

Durante el panel, Gaeta habló de 'Escape AI' / Nacho Agote

“Después de las películas, me involucré con el entretenimiento inmersivo en tiempo real. He aprendido mucho acerca de las posibilidades del multijugador masivo, experiencias de los jugadores, juegos o de otro tipo. Me di cuenta de que había una verdadera necesidad de una plataforma que pudiera presentar nuevas voces haciendo cosas realmente experimentales e innovadoras”, explicó, y comentó: “En resumen, quería tratar de diseñar una nueva plataforma de entretenimiento que se sintiera familiar, como una plataforma de streaming de prestigio, como 'HBO', pero que fuera de mente abierta en relación a la innovación y la creación de películas experimentales. Además, pronto introducirá también videojuegos y experiencias interactivas”.

Por otra parte, Ramírez estuvo dialogando con él sobre nuevas películas, y por ello, le preguntó en qué consistía 'NEO Cinema', a lo que Gaeta respondió: ”Se trata de hacer nuevo cine a través de tecnologías emergentes”, comentó, mientras ponía de ejemplos “motores de videojuegos, captura de movimiento experimental” o “cualquier otra cosa para crear cine”.

Un nuevo corto

Finalmente, antes de llegar al turno de preguntas del público, Ramírez comentó que Gaeta había traído para la audiencia una sorpresa nunca antes vista y, antes de reproducirla, el ganador del Oscar comentó: “He estado muy ocupado el último año y medio con Escape AI, pero me encanta el cine y la construcción de mundos, así que tengo un proyecto llamado 'Metrópolis' que he desarrollado con un amigo y colega de Lucasfilm, Kerry Hart, una persona brillante y gran amigo mío”. Después de la introducción, presentó su proyecto, el cual se podía grabar solo si “se hablaba bien de él”, comentó Gaeta entre risas.

'Metrópolis' fue el corto que Gaeta presentó / Nacho Agote

Después de presentar el corto, que recibió cientos de aplausos, Gaeta hizo una reflexión final sobre las IAs: “Lo que hay que recordar sobre la IA es que no tiene sentido sin el autor humano, al igual que los ordenadores, las cámaras y los pinceles. Estamos a punto de ser golpeados por un tsunami de ruido, una máquina de distorsión de la realidad, pero el autor humano es el único camino para resonar con la audiencia humana”.