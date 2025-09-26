Todo listo para el Truenorayo Fest: la música underground de las mujeres aterriza en València

Ayer tuvo lugar la inauguración de la duodécima edición de Truenorayo Fest, un festival que desde hace más de una década se ha consolidado como uno de los grandes altavoces de la música emergente, la ilustración y la cultura independiente en València. El festival, además, arranca con todas las entradas vendidas, confirmando una vez más la enorme expectación y el respaldo de su público.

La apertura de este año ha corrido a cargo de Alba Reche, cantante y compositora ilicitana que se ha ganado un lugar propio en la escena musical gracias a su sensibilidad artística. En esta ocasión, Alba ofreció una sesión como DJ, hilando canciones que invitaron al baile y al "perreo" en su máximo esplendor.

Truenorayo Fest es el resultado del empeño, la visión y el amor por la música de Ada Díez y Lourdes Sanz, sus directoras y fundadoras. Desde sus inicios, el festival ha defendido la diversidad cultural, la visibilización de propuestas artísticas diferentes y el trabajo en red dentro del tejido independiente. Doce ediciones después, su esfuerzo y dedicación se traducen en un espacio que va mucho más allá de los conciertos: un punto de encuentro, resistencia colectiva y celebración.

La primera jornada del Truenorayo Fest del jueves. / L-EMV

Este 2025 el festival despliega una programación que reúne a gran parte de las bandas más remarcables del panorama nacional. Además, prácticamente toda su propuesta artística está compuesta por bandas con presencia femenina, un hecho diferencial que contrasta con la mayoría de festivales y que demuestra el enorme compromiso del festival con la igualdad en la música. Hoy, viernes 26, los escenarios acogerán a nombres como La 126, Repion, Grandma’s House, Kokoshca, Amor Líquido o Aiko El Grupo, además de las sesiones de SIKA, Mujeres Bellas y Fuertes, Rocío Saiz y Ariezzz en el espacio de DJs, que tienen libre acceso. Mientras, el sábado 27 será el turno de Las Petunias, Amor Líquido, VVV [Trippin’you] y Papa Topo.

Más allá de la música: ilustración

El cartel de esta edición ha sido ilustrado por Sara Herranz, reconocida artista gráfica tinerfeña afincada en Madrid. Herranz se ha convertido en una de las ilustradoras más influyentes de la última década, gracias a su trazo limpio en blanco y negro, su universo cargado de intimidad y sus publicaciones editoriales y colaboraciones con marcas internacionales.

Más allá de la música, la programación incluye también un taller creativo de tazas a cargo de Ada Díez, una propuesta participativa que refuerza la vocación multidisciplinar del festival. Además, el público podrá visitar la exposición “L’Armari de la Memòria”, un proyecto de la Generalitat Valenciana que recupera y visibiliza historias personales y colectivas de la memoria democrática.

Un año más, Truenorayo Fest reafirma que los festivales pueden ser espacios seguros de transformación cultural y social. Una celebración que no solo programa conciertos, sino que cuida, conecta y genera discurso.