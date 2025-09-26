Arte contemporáneo
María Aranguren, Antonio Suárez y Laura Palau triunfan en los premios de Abierto València
La decimotercera edición del evento que marca la apertura de temporada de las galería de arte contemporáneo valencianas se celebra del 26 de septiembre al 3 de octubre
No hay supersticiones para el arte contemporáneo valenciano. La decimotercera edición de Abierto València, el evento que marca el inicio de temporada de las galerías de arte contemporáneas valencianas, ha comenzado este viernes con un acto en el IVAM en el que se han anunciado las adquisiciones de instituciones y galerías. Algunos nombres han sonado varias veces: José Antonio Suárez Londoño, Lluc Margrau, Thomas Trum y María Aranguren han sido algunos de ellos. También ha sido especialmente protagonista Laura Palau.
Reyes Martínez, presidenta de la asociación de galerías de arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana (Lavac) -entidad organizadora-, ha presentado este martes el evento, acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la directora del IVAM, Blanca de la Torre, y el jefe de sección de Museos y Monumentos del Ayuntamiento de València, Javier Martí. Además, han asistido los responsables de las distintas galerías y colecciones que han anunciado los premios de adquisiciones.
De este modo, Tébar ha anunciado que el premio que otorga la Conselleria de Cultura, dotado con 5.500 euros ha sido para la exposición 'Grabados de Domingo' de José Antonio Suárez Londoño de la galería Gabinete de Dibujos. El Premio al Artista Destacado, otorgado por el Ayuntamiento de València, ha reconocido el trabajo de la artista Laura Palau en su exposición 'Llaga de mar, alivio de monte' de la galería Luis Adelantado, también con una dotación de 5.500 euros.
Por su parte, la Fundación Hortensia Herrero ha adquirido la obra 'Felices los que creen sin haber visto' de Miguel Rothschild de la galería Jorge López y la obra 'Van Gogh, Los Girasoles' de Julio Anaya de la galería Tuesday to Friday. La Kells Collection ha seleccionado una obra de Vangar del artista Lluc Margrau, otra de Shiras Galería de Oliver Roura y una tercera de Gabinete de Dibujos de José Antonio Suárez Londoño.
La Colección La Escalera ha comprado dos piezas de Margrau de Vangar -'Scala IV' y 'Estela V'- y 'Revelation de la Catedral del Perigaux' de Miguel Rothschild, procedente de la sala Jorge López. Por su parte, el grupo Gandia- Blasco ha adquirido 'Two Green Lines 74' del artista Thomas Trum de galería Tuesday to Friday.
Makma ha anunciado que formará parte de su colección 'Ein Schlechtes Geschenk: Lenjsen 2024' de la artista Chingsum Jessye Luk de la galería Set Espai d’Art, y una obra de María Aranguren de la galería Shiras, mientras que la Fundación Juan José Castellano Comenge ha elegido la obra 'Código 0' de la artista María Aranguren de la galería Shiras. La colección Ciurana Gamero ha adquirido dos grabados de José Antonio Suárez Londoño de Gabinete de Dibujos y la obra 'Two Orange Lines 65' de Thomas Trum de Tuesday to Friday. La Colección Liquidity -que participa por primera vez- aumenta su colección con una obra de Nico Munuera de la galería Tuesday to Friday.
Como cada edición, Abierto Valencia -que se celebra del 26 de septiembre al 3 de octubre- plantea actividades como visitas guiadas a las galerías, mesas redondas y 'perfomances' para que el público y coleccionistas puedan acercarse a las galerías valencianas participantes, que este año son 16.
La dimensión internacional de Abierto València, como han destacado en la presentación, se acentúa con la participación de artistas de diferentes orígenes y con un encuentro organizado en el IVAM, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, que contará con la presencia de figuras como Laura Hakel (Fundación Ama Amoedo, Uruguay) y Lourdes I. Ramos (MOLAA, California). A ello se suma la conferencia —también en el IVAM— 'La imaginación y las instituciones', en la que intervendrán Manuel Fontán del Junco (Fundación Juan March) y Juan Viña (Fundación Cañada Blanch).
Este año como novedad la clausura tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes con un cóctel solidario que recaudará fondos para la Fundació Assud y un proyecto de investigación que surgió a partir de los problemas medioambientales provocados por la dana en l'Albufera y la huerta.
Desde la organización destacan que "tras estas trece ediciones, Abierto València se ha consolidado como una cita imprescindible en el panorama artísticonacional. Su celebraciónno solo contribuye a reforzar el ecosistemade galerías y artistas, sino a generar sinergias con museos y centros de arte, acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y a apoyar la creación artística, además de vincular el arte contemporáneo con un firme compromiso social".
Listado de galerías participantes
- Alba Cabrera
- Ana Serratosa
- La Mercería
- Tuesday To Friday
- Thema
- Set Espai D’art
- Shiras Galería
- Galería Rosa Santos
- Luis Adelantado
- Vangar
- Galería Cuatro
- Galería Benlliure
- Jorge López Galería
- Isabel Bilbao
- Gabinete De Dibujos
- Clc Arte
Cambios en la ley de mecenazgo
La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, se ha pronunciado este viernes en la presentación de Abierto València sobre la ley de mecenazgo valenciana sobre la que ha asegurado que "estamos trabajando para cambiar algunos puntos y que se ponga en marcha". Además, también ha hablado sobre la reclamación del sector en cuento a la rebaja del IVA cultural y ha recodado que este asunto es competencia del Gobierno central.
Suscríbete para seguir leyendo
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- El juez deja en libertad a 23 de los 70 detenidos por el Cartel del Puerto de València
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
- Bruselas reactiva la multa de más de 23 millones al Valencia CF por los avales del IVF de 2009
- Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura