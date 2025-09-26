María Aranguren, Antonio Suárez y Laura Palau triunfan en los premios de Abierto València

No hay supersticiones para el arte contemporáneo valenciano. La decimotercera edición de Abierto València, el evento que marca el inicio de temporada de las galerías de arte contemporáneas valencianas, ha comenzado este viernes con un acto en el IVAM en el que se han anunciado las adquisiciones de instituciones y galerías. Algunos nombres han sonado varias veces: José Antonio Suárez Londoño, Lluc Margrau, Thomas Trum y María Aranguren han sido algunos de ellos. También ha sido especialmente protagonista Laura Palau.

Reyes Martínez, presidenta de la asociación de galerías de arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana (Lavac) -entidad organizadora-, ha presentado este martes el evento, acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la directora del IVAM, Blanca de la Torre, y el jefe de sección de Museos y Monumentos del Ayuntamiento de València, Javier Martí. Además, han asistido los responsables de las distintas galerías y colecciones que han anunciado los premios de adquisiciones.

Laura Palau. / Nacho López Ortiz

De este modo, Tébar ha anunciado que el premio que otorga la Conselleria de Cultura, dotado con 5.500 euros ha sido para la exposición 'Grabados de Domingo' de José Antonio Suárez Londoño de la galería Gabinete de Dibujos. El Premio al Artista Destacado, otorgado por el Ayuntamiento de València, ha reconocido el trabajo de la artista Laura Palau en su exposición 'Llaga de mar, alivio de monte' de la galería Luis Adelantado, también con una dotación de 5.500 euros.

Por su parte, la Fundación Hortensia Herrero ha adquirido la obra 'Felices los que creen sin haber visto' de Miguel Rothschild de la galería Jorge López y la obra 'Van Gogh, Los Girasoles' de Julio Anaya de la galería Tuesday to Friday. La Kells Collection ha seleccionado una obra de Vangar del artista Lluc Margrau, otra de Shiras Galería de Oliver Roura y una tercera de Gabinete de Dibujos de José Antonio Suárez Londoño.

'Felices los que creen sin haber visto', de Miguel Rothschild, compra de la Fundación Hortensia Herrero. / L-EMV

La Colección La Escalera ha comprado dos piezas de Margrau de Vangar -'Scala IV' y 'Estela V'- y 'Revelation de la Catedral del Perigaux' de Miguel Rothschild, procedente de la sala Jorge López. Por su parte, el grupo Gandia- Blasco ha adquirido 'Two Green Lines 74' del artista Thomas Trum de galería Tuesday to Friday.

Makma ha anunciado que formará parte de su colección 'Ein Schlechtes Geschenk: Lenjsen 2024' de la artista Chingsum Jessye Luk de la galería Set Espai d’Art, y una obra de María Aranguren de la galería Shiras, mientras que la Fundación Juan José Castellano Comenge ha elegido la obra 'Código 0' de la artista María Aranguren de la galería Shiras. La colección Ciurana Gamero ha adquirido dos grabados de José Antonio Suárez Londoño de Gabinete de Dibujos y la obra 'Two Orange Lines 65' de Thomas Trum de Tuesday to Friday. La Colección Liquidity -que participa por primera vez- aumenta su colección con una obra de Nico Munuera de la galería Tuesday to Friday.

La obra de María Aranguren adquirida por la Fundación Juan José Castellano Comenge. / Nacho López Ortiz

Como cada edición, Abierto Valencia -que se celebra del 26 de septiembre al 3 de octubre- plantea actividades como visitas guiadas a las galerías, mesas redondas y 'perfomances' para que el público y coleccionistas puedan acercarse a las galerías valencianas participantes, que este año son 16.

La dimensión internacional de Abierto València, como han destacado en la presentación, se acentúa con la participación de artistas de diferentes orígenes y con un encuentro organizado en el IVAM, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, que contará con la presencia de figuras como Laura Hakel (Fundación Ama Amoedo, Uruguay) y Lourdes I. Ramos (MOLAA, California). A ello se suma la conferencia —también en el IVAM— 'La imaginación y las instituciones', en la que intervendrán Manuel Fontán del Junco (Fundación Juan March) y Juan Viña (Fundación Cañada Blanch).

Este año como novedad la clausura tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes con un cóctel solidario que recaudará fondos para la Fundació Assud y un proyecto de investigación que surgió a partir de los problemas medioambientales provocados por la dana en l'Albufera y la huerta.

Desde la organización destacan que "tras estas trece ediciones, Abierto València se ha consolidado como una cita imprescindible en el panorama artísticonacional. Su celebraciónno solo contribuye a reforzar el ecosistemade galerías y artistas, sino a generar sinergias con museos y centros de arte, acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y a apoyar la creación artística, además de vincular el arte contemporáneo con un firme compromiso social".

Instalación de Lluc Margrau en Vangar. / Nacho López Ortiz

Listado de galerías participantes

Alba Cabrera

Ana Serratosa

La Mercería

Tuesday To Friday

Thema

Set Espai D’art

Shiras Galería

Galería Rosa Santos

Luis Adelantado

Vangar

Galería Cuatro

Galería Benlliure

Jorge López Galería

Isabel Bilbao

Gabinete De Dibujos

Clc Arte