Tres continentes sobre la pasarela valenciana en la Mediterránea Fashion Week

El Palacio de la Exposición acoge de nuevo otra edición de la Mediterránea Fashion Week. Se trata de la cuarta cita de la moda nacional e internacional en València, un encuentro que supera la moda y se convierte en una cita entre culturas, donde participan firmas de los tres continentes que baña el mar Mediterráneo. Era el objetivo de la organización: crear un diálogo cultural donde la moda sea el vehículo que conecta, en esta ocasión, a diez firmas nacionales e internacionales que entre hoy y mañana se subirán a la pasarela valenciana.

Así, entre las marcas españolas que participan se encuentra Devota&Lomba, Maison Mesa, Madame Sibarita, Leticia Valera o Miguel Llopis, además de firmas internacionales como Duly Romero, Ramelle, Souraya Sahraoui, Anthias y Leffers.

Túnez, Colombia, Honduras, Rumanía y Rusia, además de España, con una interesante representación valenciana. "Nunca antes la MFW había reunido tal diversidad de culturas y lenguajes creativos en un mismo escenario, reafirmando su vocación como espacio de encuentro entre continentes unidos por el Mediterráneo", señala el director de la MFW, Sergio Puig, quien añade que se han tejido "alianzas fuertes" con plataformas y firmas para colaborar tanto en esta como en las próximas ediciones.

El director subraya que, como se prometió el año pasado, 2025 sería el curso en que se celebrarían dos encuentros: el del pasado enero y ahora en septiembre. "Es una edición esperanzadora porque consolida València como sede de un evento que aglutina moda de los tres continentes que baña el Mediterráneo", dice Puig, quien agradece también el apoyo institucional que han recibido por parte de la Generalitat, Ivace, Visit València y el Ayuntamiento de València, que en esta edición han habilitado líneas de financiación después de la "decepción" hecha pública en enero, donde la administración dio la espalda al encuentro fashionista.

Preparativos de la Mediterránea Fashion Week el jueves. / Miguel Ángel Montesinos

Para esta cita se ha enmendado y la Mediterránea Fashion Week comienza hoy uniendo la moda con el arte y el patrimonio. Las diez firmas ponen el contenido, pero el Palacio de la Exposición es en sí mismo una joya que aporta un valor extra al encuentro. "Es una forma de poner València en el mundo a través de su patrimonio; abriendo estos espacios a la ciudadanía y posicionándonos como una puerta de entrada a Europa", dice Puig.

Dos jornadas, una decena de autores

A 24 horas de que se inicie el primer desfile, el Palacio de la Exposición se ha transformado en un vestidor donde la decena de marcas han colgado sus prendas para empezar con los 'fittings', el término anglosajón que se usa en la industria para definir el reparto de prendas en sus modelos y la preparación del desfile ajustando las creaciones en los cuerpos de las personas que los lucirán sobre las pasarelas.

La apertura del programa de desfiles correrá a cargo de la creadora tunecina Souraya Sahraoui, seguida de la icónica Devota&Lomba, referente de la moda española de autor. Desde Colombia, Anthias presentará sus colecciones tropicales colaborativas, y la firma española Madame Sibarita desplegará su fusión de elegancia occidental con espiritualidad oriental. La jornada inaugural culminará con la sofisticación de Leffers, desde Rusia.

El viernes por la noche, la terraza Atenea Sky será escenario de la fiesta oficial de la pasarela, donde diseñadores, modelos, estilistas y equipo técnico celebrarán juntos la primera jornada de desfiles.

El sábado será el turno de la arquitectura textil de la firma de Rumanía Ramelle, la frescura y modernidad de Maison Mesa, la moda consciente y sostenible de la valenciana Leticia Valera con prendas confeccionadas por mujeres en situación de vulnerabilidad, y el regreso del diseño poético de la hondureña Duly Romero. El broche final lo pondrá el valenciano Miguel Llopis, con una colección de alta costura que clausurará la pasarela.

La cuarta edición contará con la Exposición de Alta Costura del diseñador valenciano Carlos Haro, que marcará el inicio de un fin de semana en el que moda, creatividad e historia se darán la mano. Un espacio expositivo en el que el creador nos invita a sumergirnos en su universo creativo donde la mujer es el centro de su propuesta.