Las obras maestras del Museo Sorolla ya están en la Fundación Bancaja
La exposición que reúne en València 59 pinturas de la casa del pintor en Madrid abrirá sus puertas el 3 de octubre
La selección de obras maestras del Museo Sorolla se despliega ya en la Fundación Bancaja, donde se ha iniciado el montaje de la nueva exposición de Sorolla que abrirá sus puertas al público el 3 de octubre. La exposición estará integrada por 60 obras, de las que 59 han viajo de Madrid a València para un proyecto que permitirá recorrer la vida y la obra de Sorolla a través de las obras más destacadas de la colección de pintura del Museo Sorolla -actualmente, cerrado por reforma- y de la Fundación Museo Sorolla.
Comisariada por Enrique Varela, director del Museo Sorolla, la exposición se desplegará en un recorrido temático que invita a descubrir las múltiples facetas del artista a lo largo de su vida y obra. Este nutrido y relevante conjunto de obras de la casa-museo -que incluye pinturas como Paseo a la orilla del mar, El baño del caballo o La siesta- dialogará en la sala con el lienzo ¡Triste herencia!, de la colección de la Fundación Bancaja, con el que Sorolla ganó el Grand Prix en la Exposición Universal de 1900 en París y con el que alcanzó su consagración internacional.
El itinerario
El itinerario comienza con sus años de formación en València e Italia, donde el joven Sorolla fue forjando su mirada y sensibilidad pictórica. Continúa con su consolidación en Madrid, ciudad donde alcanzó el reconocimiento nacional e internacional y donde su estilo se afirmó con fuerza propia.
La muestra dedica un espacio especial a su virtuosismo en el arte del retrato, especialmente en el ámbito familiar, en el que Sorolla supo capturar la cercanía y la emoción con una delicadeza inigualable. La luz del mar, una constante en su obra, cobra protagonismo en una selección de lienzos emblemáticos que el propio artista eligió conservar a lo largo de su vida.
También se explora su faceta más introspectiva a través de la pintura de jardines, donde el color y el silencio dialogan en armonía, así como su visión de la España de su tiempo, plasmada en tipos populares y paisajes que conforman una auténtica crónica visual del país. El recorrido culmina con las obras realizadas durante su estancia en la Cala de San Vicente (Pollença, Mallorca) en 1919, su último viaje al Mediterráneo, donde su paleta se funde, por última vez, con la luz que siempre lo acompañó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- El juez deja en libertad a 23 de los 70 detenidos por el Cartel del Puerto de València
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
- Bruselas reactiva la multa de más de 23 millones al Valencia CF por los avales del IVF de 2009
- Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura