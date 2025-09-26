Pedro Capó conquista València con "La carretera tour"

Pedro Capó inauguró anoche en España su esperado ‘La Carretera Tour’, lo hizo en la Sala Moon de València, en la que ofreció un concierto que combinó a la perfección la nostalgia de sus grandes éxitos con la frescura y madurez de su nuevo álbum, ‘La Carretera’.

Desde que pisó el escenario, Capó demostró por qué lleva más de dos décadas construyendo una carrera sólida y reconocida internacionalmente. El público valenciano, entregado desde los primeros acordes, acompañó al artista en cada estribillo, especialmente en temas como ‘Calma’, el éxito que le valió dos Latin Grammy en 2019.

Pero fue ‘La Carretera’, canción que da nombre tanto al álbum como a la gira, uno de los momentos más celebrados de la noche. No faltaron joyas del disco como ‘Existo’ —su colaboración con Carin León— o ‘Aprender a Vivir’, ese hermoso encuentro con Jorge Drexler y Chambao que cobró una nueva dimensión en directo.

De Puerto Rico a Europa

Y es que Pedro Capó sabe que las canciones -y las suyas más- están hechas para cantarlas y unirse al público. Por eso se ha embarcado en ‘La Carretera Tour’, una gira que arrancó en febrero en su natal Puerto Rico y que ahora toma velocidad en Europa.

Después de esta parada triunfal en València, Capó seguirá su ruta por Barcelona (26 de septiembre), Sevilla (27 de septiembre) y Madrid (5 de octubre, Sala But), donde pondrá fin a su paso por España.