Los Premios Rei Jaume I organizan una jornada dedicada a los modelos alimentarios

La Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I (FPRJ) celebra este lunes 29 de septiembre una jornada dedicada a los diferentes modelos alimentarios en la cultura popular. Para ello, cuenta con la ayuda en la organización de la Diputación de Castellón.

En la jornada participarán el doctor en Economía, Francisco Higón quien hablará de las “Nuevas tecnologías en modelos culturales alimentarios”. Le seguirá el presidente de la Federación española de cofradías vínicas y gastronómicas (FECOES), Carlos Martín quien tratará en su charla sobre la “Gastronomía artesana en la Unión Europea”, continuará Mª Luisa Albiol con “Modelos alimentarios de valor en el territorio” y terminará Juan José Rico, agente de innovación en FEDACOVA para hablar sobre la “Aplicación de nuevas tecnologías en industria alimentaria”

El acto se celebrará en la sede de la Fundación y está previsto que acudan a la inauguración Mª Àngels Ramón-Llin, directora general de producción agrícola y ganadera y como representante de la Diputación de Castellón asistirá Marisa Torla, diputada de Bienestar Social e Igualdad. Les recibirá el presidente ejecutivo de la FVPRJ, Javier Quesada y presentará el acto Elena Picó de la consellería de agricultura