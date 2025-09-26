Rosita Amores, cantimploras registradas

“No me des muy fuerte la mano que se me sale una mamella”, le suelta Rosita Amores al periodista, marcando desde el primer momento el terreno en el que se desarrollará la conversación. Una charla que tendrá lugar en un pequeño comercio de la calle de la Puríssima, en Ciutat Vella, y que se verá interrumpida en dos ocasiones por sendos señores no tan mayores que no dudan en acercarse a ella para mostrarle su respeto y admiración. A uno de ellos, italiano, Rosita le pregunta por qué está en València y él le responde que por amor. “És que tira més un pel de figa que una maroma de barco”, le contesta ella, que también tuvo un marido italiano llamado Giovanni que era, precisamente, capitán de barco: “venía a mis actuaciones y le decía delante de todos: tu no te preocupes y prepara el ‘saquet’ para esta noche. Se ponía todo colorado”.

Cuando termine la entrevista, Rosita saldrá del local y se dirigirá lenta pero lozana hacia el muro de la calle Corretgeria del que cuelga una gran fotografía de ella con un espectacular vestido rojo de vedette sobre una paella gigante. En ese momento, un grupo de turistas atiende a un guía que les está contando quién es esa señora de la foto y por qué está encima de una paella. Cuando de pronto los turistas la ven caminar hacia ellos echa carne, reaccionan como pastorcitos en una aparición mariana. Y tras comprobar que la Rosita de la foto también es humana, no dudarán en posar con ella y reír, sin seguramente saber muy bien por qué, de algo que la mujer les dice de unas “cantimploras”.

Francisco Calabuig

"Ahora seríamos millonarios"

En el sequito que acompaña a Rosita también está Vicente Ramírez, su biógrafo; el abogado Jaime Navarro y Luis Montolio, el fotógrafo que hace ahora doce años subió a la vedette con su traje rojo en aquella monumental paella que decora una rotonda en Benicàssim. “Si por cada foto que cada día los turistas le hacen al mural nos hubieran dado un céntimo, ahora seríamos millonarios”, reflexiona Montolio, que ahora quiere registrar esa imagen de Rosita “sobre paella voladora” en una marca comercial.

“La foto se ha convertido en un icono -justifica Montolio-. El mural la ha hecho internacional: amigos míos de Francia y Alemania que viajan a València me envían fotos suyas debajo del mural. Todo el mundo la reconoce y transmite simpatía. En Instagram acumula miles de “me gusta”. Vimos que podía ser también una marca para productos de la tierra: vinos, arroces… algo autóctono y con el carácter solidario de Rosita”.

Carácter solidario porque, con su imagen y su nombre, Rosita quiere ayudar “a tantos agricultores y productores valencianos que lo pasan tan mal”. “Rosita es símbolo de la tierra y tiene algo que muy pocos logran: la unanimidad del cariño de la gente. Da igual ideología o edad, todos la quieren. Y eso no es fácil en un país tan polarizado”, apunta Montolio. “Es que yo nunca me he mezclado en política -le completa ella-. Si me contratan, yo pregunto para qué causa es, y si es necesaria, voy. La gente viene a verme a mí no a lo que yo piense de la política. Me han censurado mucho, eso sí”.

Rosita Amores ante el mural de Luis Montolio. / Francisco Calabuig

La toma del Alkázar

Y, ya sin solución de continuidad, Rosita se adentra gustosa en el terreno del recuerdo y de la anécdota. Como la de aquella vez que en plena actuación en el Alkázar (uno de los cabarets más populares de València) se le rompió un tirante del sujetador y el público le hizo repetir cinco veces la canción esperando que se le rompiera el otro. “Mientras actuaba se encendió la bombilla roja que nos avisaba que estaban por ahí los censores. Al acabar me llamaron al despacho del dueño y ahí estaban, me querían meter 5.000 pesetas de multa. Al final la pagó el empresario, porque yo no la podía pagar”.

Dice ahora Rosita que, si lo hubiera sabido, también hubiera registrado ese hipnótico movimiento de pechos que ya es leyenda del tiempo y del espacio. Lo dice mientras su abogado muestra en el móvil un “gift” para ilustrar el asunto. “Siempre he llamado la atención por mis ‘cantimploras’ -reconoce ella misma sin demasiados aires-. Pero sobre todo porque me gusta trabajar con el público, bajarme del escenario, bromear con las mujeres y con los maridos siempre con respeto. Nunca he ofendido a nadie. Yo soy creyente y cada vez que salgo a escena me pongo nerviosa, rezo, pero en cuanto oigo los aplausos, se me va el miedo”.

Artista desde los 18 años por voluntad de su madre, a sus 87 años sigue teniendo esa capacidad de llamar la atención de los que pasan a su alrededor. “Me quieren, me conocen de toda la vida, de tantos sitios en los que he actuado. Lo bonito es que a veces me para en la calle un crío que va con su abuelo, y le dice: ‘¡Mira, es Rosita Amores!’. Una vez salía de la Casa del Artista, donde soy vicepresidenta, y un colegio de niños, de 13 o 14 años, estaba de excursión por los monumentos de València. El profesor me señaló y dijo: ‘¿Veis a esa señora? Es Rosita Amores’. Y tuve que dar un beso a todo el colegio. Imagínate”.