¿Veloce o vivace?

Sociedad Filarmónica de València. Palau de la Música, Sala Rodrigo. Interpretes: Ellinor D´Melon, violín y Alina Artemyeva, piano Obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Amy Beach y Johannes Brahm

En su segunda visita valenciana, la joven violinista Ellinor D'Melon (Jamaica, 2000) tuvo a bien incluir una pieza de la norteamericana Amy Beach (1867-1944). Por alguna desconocida razón, los responsables de la SFV son reacios (eufemismo) a completar la información de los autores de cada programa. Esta curiosa compositora se formó siempre en su tierra y allí se díó a conocer como la primera es escribir y dirigir su propia música. D'Melon eligió una bagatela de juventud, prácticamente un ejercicio de conservatorio, cuando hubiera sido mas atractivo otra obra de su segunda época, después de la I Guerra Mundial, ya liberada de su misógino marido, y poder así conocer si había asimilado las nuevas estéticas del siglo XX.

Desde enero de 2019, justo antes de la pandemia, la violinista de Kingston ha enriquecido su técnica pero a cambio se mostró menos espontánea (al menos el pasado jueves). Su versión de la Sonata nº 27, KV 379, de Mozart no pasó de la corrreción acompañada de Alina Artemynova (Kiev, 1986), desde el teclado de un Steinway acumulado que opacaba la línea del Guadagnini de 1743, probablemente por abrír completamente el instrumento. Repitió (será por repertorio) otra de las obras de hace seis años: el "Gran Dúo" op. 162, de Schubert en la que tampoco se la escuchó con comodidad, con un piano percutido en exceso que convirtió el Allegro final en "veloce" en lugar de "vivace".

Afortunadamente, la imponente y difícil Sonata en La mayor, op.100, de Brahms redimió ambas artistas, las cuales parecieron encontrar en el lirismo y la rítmica, el punto justo de equilibrio sin abandonar la brillantez técnica de la obra. El desafío llegó en el segundo movimiento, Andante tranquilo, donde en una labor de orfebrería, el autor desliza otros mini-segmentos: Vivace, Andante, Vivace di piu para finalizar nuevamente con otro Andante y Vivace.Todo un reto para las intérpretes que llegaron felizmente al final, con el Allegretto grazioso.

El público aplaudió con generosidad, pero sorprendentemente no hubo consenso en ofrecer bis alguno. A ver a la próxima...