Visor Fest pone a bailar la Marina Nord con los Happy Mondays

El Visor Fest dio este viernes comienzo a su primera edición en València con las actuaciones de Then Jerico, Buffalo Tom, Ash y los Happy Mondays, que cerraron la primera jornada del evento ya de madrugada con su rock bailable que conectó al público que acudió a la Marina Nord con la Manchester de finales de los 80.

La segunda jornada del Visor dará comienzo este sábado con la actuación de Chucho a las 18.30 horas y de los británicos Echobelly a partir de las 20.30. Los dos platos fuertes de esta última jornada del festival será el regreso de Lemonheads, con Evan Dando al frente y, ya de madrugada, Peter Hook and The Light con una actuación en la que el bajista repasará las canciones de las dos bandas a las que perteneció: Joy Division y New Order.