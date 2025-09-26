Xavier Rudd emociona a València con su universo íntimo y evocador

La evocación a la que Xavier Rudd somete a su público en cada uno de sus conciertos es patente al minuto en el que se sienta y coge su guitarra. De pronto todo se torna anaranjado, como en un atardecer, cerca de la playa. El artista australiano tiene ese efecto y por ello ha conquistado a 2,5 millones de oyentes mensuales en las plataformas de streaming. Ayer, en su concierto del Roig Arena, sedujo a un público que pudo relajarse, emocionarse y entrar en su universo.

Solo unos días después del arranque del EuroUK Tour 2025, el multinstrumentista recaló en el cap i casal cumpliendo su promesa: ofrecer el espectáculo en solitario más complejo de su carrera. El cantante Finojet y su sonido ecléctico abrieron el concierto en una actuación en la que no han faltado la guitarra acústica y la eléctrica, acompañadas por una armónica.

“Es el país europeo donde más disfruto porque el público es totalmente diferente, hay mucha energía, son más efusivos y acogedores”, aseguraba Xavier Rudd al inicio de la gira. Esa conexión con su público cobró vida desde los primeros acordes de “Let Me Be”, un tema en el que Rudd mostró su habilidad como multinstrumentista.

Xavier Rudd durante su concierto el jueves en el Roig Arena. / RA

Descalzo sobre el escenario, como suele hacerlo siempre y como es habitual allá por donde vayas en Australia, el artista repasó las canciones más destacadas de su discografía, que respiran una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Lo hizo acompañado de hasta 5 instrumentos de forma simultánea, entre los que sobresalió su característico didgeridoo, un instrumento de origen australiano que ya es parte de su sello de identidad.

Desde la melódica e inocente “Storm Boy”, pasando por “Spirit Bird”, Xavier Rudd guió a sus seguidores a través de un viaje introspectivo en estrecha conexión con la naturaleza. El momento álgido del concierto ha llegado con “Follow The Sun”, el tema más celebrado del artista que se crece, incluso más, con el directo y que se viralizó en redes sociales, lo que le catapultó a ser uno de los artistas más escuchados. El tono meditativo de “Where To Now” cerró el concierto incitando a una reflexión sobre el rumbo de la vida y la invitación a reconectar con las emociones más primarias.