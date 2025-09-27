Arte & Company

No sé ustedes, pero hay un aspecto en la vida, para mi fundamental, en el que he sido profundamente afortunada. Desde pequeña mis padres me inculcaron el amor por la lectura, la pintura, los viajes, los museos… todo aquello que oliese a cultura, aunque fuese de forma mínima, era siempre bienvenido en casa.

Yo he procurado seguir esa estela con mis hijos y me los llevo a todas partes. Da igual si son pequeños o no, ese poso va calando en su cerebro dejando una estela de conocimiento, formación, y aprendizaje. Viajan, van a exposiciones, conciertos, y aprenden nuevas realidades, haciendo que su cerebro sea más elástico y menos estrecho (porque una persona estrecha de miras, es para mí algo francamente aburrido…)

Cierto es que definir qué es arte y que no, resulta en ocasiones muy (muy) complicado… Hay ciertos pintores que están ahora muy de moda en Valencia, que lo que hacen no lo compraría yo ni en plena crisis de demencia senil. Carecen de trazo, sensibilidad, perspectiva, color… Pero hay quien les compra encantado de la vida. Para gustos… yo elijo la belleza.

Precisamente si hay alguien que busca la belleza como yo, ese es el escritor y articulista Jesús Terrés. El martes pasado tuve la inmensa fortuna que Adrián Salvador Candela y Lucas Zaragosí, de Studio Savage, me invitasen a una charla que daba Jesús junto con Clara Díez, que creó la empresa Formaje para promover los quesos artesanos, abanderando las buenas prácticas.

La había convocado la Fundación del Diseño de la CCVV, en el restaurante La Salita, de Begoña Rodrigo. No imagino un espacio más acorde al tema de la charla, con ese jardín que exudaba paz mental, y que nos envolvió mientras Jesús y Clara hablaban de lo divino y de lo humano, con mucha clarividencia. Ambos presentaban sendos libros que acaban de publicar (y que recomiendo fervientemente) y dijeron varias cosas que en cuya base estaban siempre presentes como un juego sin fin el placer y el miedo.

Para Jesús «la vida es rarísima, se entiende hacía atrás pero sólo se puede vivir hacia adelante. La vida en general es horrible, pero hay gente luminosa que aporta y suma, y esa es a la que hay que tener cerca».

Decía Clara que la vida es un viaje que se recorre pegado a la incertidumbre, una aventura. Por ello vivir es no saber, y hay que aprender a tolerar la incertidumbre. Ella trabaja con el sabor y el alimento, y Jesús con el placer y la estética, aunque ambos están relacionados, porque degustar un buen quesos también es una forma de placer.

El arte de las palabras y los textos de Jesús, junto a la visión del queso y su mundo de Clara (con los pastos y los forrajes, con los cuajos y los fermentos) crearon una composición elegante y bella en una mañana luminosa, donde se finalizó con dos platos magistrales de Begoña Rodrigo, la tiara y la carbonara de chirivía. Cuanto hedonismo en tan poco tiempo…

Arte también es el que pueden ustedes disfrutar con la exposición de pintura de José Soto, más conocido como J. Táliga, en el Casino de Agricultura, y que estará abierta al público hasta noviembre. La exposición ‘Caleidoscopio’ contiene una serie de obras abstractas, cuyos nombres hacen referencia a las piedras sagradas del Exodus. Quisieron acompañarlo en la inauguración pesos pesados de la sociedad valenciana como Mayren Beneyto, Mar Evangelio, Pepa Gastaldi, o Mª José Navarro, entre otros.

Otro tipo de arte, esta vez más hedonista, fue el que pude disfrutar el miércoles en la fiesta People from Valencia en la preciosa terraza Atenea Sky. Confieso que es uno de esos lugares donde podría quedarme horas mirando al infinito, sentada en una mesa con un cóctel en la mano. Esas vistas de la ciudad, con el Ayuntamiento y la marea de tejados y cúpulas de iglesias, me llena de ideas literarias…

Pero la fiesta no era para cualquiera, habían invitado allí a los que quieren y consideran de la casa, a los que forman la exclusiva comunidad que están formando allí (más allá de los turistas que siempre pululan) y que quieren mimar y proteger.

Nada más entrar saludé a MªÁngeles Redondo en alegre conversación con Mari Cruz Cádiz. Ente cócteles con romero y modelos despampanantes estuve comentando la próxima Mediterránea Fashion Week (ya se imaginan ustedes de qué les voy a hablar la semana que viene) con Sergio Puig, Carmen de Rosa y Laura Fitera. También me encantó saludar a José Cosme, que siempre que lo veo pienso que es uno de los hombres más elegantes de Valencia.

La fiesta se inspiró en la mítica Diamonds Are Forever de Shirley Bassey (¿puede haber una cantante más Bond que ella con su ‘Goldfinger’?) y entre plumas y brilli-brilli, que eso siempre le da calidad a la película, Fernando e Isabel Aliño fueron los perfectos anfitriones de una fiesta espectacular.

La disfrutaron también caras conocidas como Omar El Gharbawy, Ana Belén de Gastrovaig, Malén Burgos, Carlos LLuna, la nutricionista Lydia Rodríguez, la actriz Lis Luciddi, Isabela Enculescu, o Bárbara Sastre, entre muchos otros.

Terminé la semana con un broche de oro cultural, la inauguración de Abierto Valencia 2025, la gran cita del arte contemporáneo en nuestra Comunitat. Celebrado en el precioso Claustro del Centre del Carme (que me trae buenos recuerdos porque yo me casé en la iglesia de al lado), fue una ocasión excelente para descubrir a los artistas y galerías que van a marcar sin duda el futuro artístico de lo que acabaremos colgando en las paredes de nuestras casas.

David Sánchez. / L-EMV

Presentado el acto por Nicolás Bugeda, gerente de la CMCV, por la secretaria autonómica de cultura, Pilar Tébar, y la presidenta de LAVAC, Reyes Martí, fue sin duda un acto donde se dio valor al tremendo empeño y capacidad que los galeristas ponen en promocionar el arte con enorme sacrificio. Las 16 galerías presentes, son sin duda grandes referentes en la ciudad.

Me gustaría destacar la Galería Alba Cabrera, con la obra de Nuria Vidal; la de Ana Serratosa que presentó a Venske & Spänle, y por último La Mercería con la obra de David Sánchez. Hasta el 3 de octubre pueden ustedes disfrutar de numerosos eventos, como charlas y performances, organizados por LAVAC, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de CV. Confesar por último que mi galería favorita en Valencia en este momento es la de Joaquín Guzmán.

Ojalá todas las semanas fuesen tan culturalmente bellas como esta, y se me ha quedado en el tintero hablarles de Ramón Gener y sus conferencias en Les Arts (esta semana tuvimos Fausto) Me lo guardo para otra ocasión, porque sé que les va a apasionar…