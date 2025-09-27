Leticia Valera, la diseñadora valenciana que ayuda a las presas en su reinserción

Leticia Valera se encuentra moviendo prendas de todos los colores posibles entre percheros. Las va entregando a las modelos, da indicaciones, recoge un bajo, abrocha una camisa. Es una escena casi cinematográfica, evocadora, la de una diseñadora colocando sus creaciones sobre las mejores modelos. No es, sin embargo, una imagen convencional: las telas no mienten, hay un pedazo de África en la sala. Los estampados que evocan a figuras de la naturaleza se representan en tonos fuertes de amarillo, naranja, rojo o verde.

No es al azar: es un lenguaje secreto que las mujeres de Senegal usan para comunicarse y dejarse ver, para expresarse a través de la moda. Valera cayó rendida hace diez años cuando vio el trasfondo de esta forma de vestir y dicidió redoblar la apuesta: crear tres talleres de producción y confección en la ciudad de Mbour, pero parte de esas telas las traería a España para que fueran confeccionadas en talleres de inserción social para mujeres en riesgo de exclusión.

"Estoy más emocionada que nerviosa", dice Valera a escasas horas de presentar la colección en la que han trabajado durante un año y medio y que presenta el sábado en la Mediterránea Fashion Week. "Lo que quiero es que se centre todo en las personas y su entorno, mostrar lo que se puede conseguir cosiendo, siendo un medio de expresión y creatividad además de una forma de ganarse la vida", asevera.

Leticia Valera junto a las modelos, organizando cada prenda para el desfile de este sábado en la Mediterránea Fashion Week. / Miguel Angel Montesinos

Sostenibilidad e independencia

Así, el sábado subió una treintena de prendas a la pasarela de la Mediterránea Fashion Week de València. Es un tipo de moda consciente y sostenible, en los sentidos puros de ambas acepciones. Cada dos meses, la diseñadora valenciana viaja al país africano a supervisar las creaciones y el funcionamiento de los tres talleres donde emplea a mujeres senegalesas, quienes obtienen su salario e independencia. En València, tres talleres de formación profesional ocupacional ayuda a mujeres migrantes a labrarse un futuro, así como mujeres víctimas de violencia de género (en colaboración con Alanna), que también tienen una oportunidad de aprender el oficio. Por último, en el centro penitenciario de Picassent, una decena de reclusas aprenden cada año la profesión, desde el patronaje hasta la costura.

Si pasan el curso con éxito, atendiendo las 100 horas exigidas, se les recompensa con una máquina de coser que les permita continuar con este trabajo como una virtual profesión. Valera tampoco previó su incursión en la moda: fue una derivación de la ONG que creó cuando visitó África por primera vez, Kassumay. Ella es licenciada en Historia, pero su impresión fue tan grande que tuvo que canalizarla en una organización que ayudara a las mujeres senegalesas, dando salida a los increíbles trajes que hacían para ellas mismas. En colaboración con Mussu, que la introdujo en las telas de algodón orgánico y sostenible, en el patronaje, confecciones y diseños, se lanzó a exportar esas prendas e introducirse ella en el proceso.

Aún fue más lejos cuando a través de la ONG quiso poner un pie en València y ayudar a las mujeres que más lo necesitaban aquí. Así, todos los conjuntos preparados para ser lucidos en València el sábado han sido cosidos por mujeres que hoy tienen un futuro más esperanzador gracias a estas líneas de trabajo impulsadas desde la sororidad y hacia el empoderamiento e independencia de la mujer. "Estos tejidos, con estos estampados, es la voz silenciosa del continente africano", asegura.

Modelos de la Mediterránea Fashion Week el jueves, en el 'fitting' de Leticia Valera. / Miguel Angel Montesinos

El resultado no puede ser más vibrante. Los vestidos largos, hasta los pies, conviven con conjuntos de faldas y camisas, de todas las longitudes y con pequeñas variaciones en el patrón: algunas mangas de farol, otras japonesas o las clásicas mangas largas en conjuntos pijameros, elegantes, en sedas o en algodón 100 %. Esta última tela es fundamental en estas prendas: "Son fuertes, resisten bien todo tipo de situaciones, envejecen y van cambiando porque no hay que olvidar que el algodón sigue vivo, como la madera", explica Valera.

Mientras ultima y aparta las prendas que llevarán las modelos, se coordina con la responsable de maquillaje y peluquería, le explica lo que quiere: "Para los vestidos, el pelo con volumen, mucho, y el color de los labios, que sea atrevido", dice. "Las mujeres africanas son femeninas y guerreras, hacen gala de ello, con sus tejidos enseñan sus historias, todo a través de lo que se ponen y de cómo van", explica.

Colecciones cápsula

La sostenibilidad viene dada también por el tipo de producción. Además de ser un proceso completamente artesanal, no se fabrican más de una o dos piezas de cada prenda. Son colecciones cápsula no por exclusividad, sino por conciencia. Eso es lo que más valora de participar en la Mediterránea Fashion Week, "que la organización, con Sergio [Puig] al frente, apueste por este tipo de marcas y de países emergentes, que no del 'tercer mundo'".

Leticia muestra sobre la pasarela no solo las creaciones que han hecho mujeres senegalesas y en riesgo de exclusión, sino una forma de ver el mundo, porque la moda "es un vehículo de transmisión, de comunicación, es transformadora y es vida".