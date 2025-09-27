La Mediterránea Fashion Week consolida su espíritu internacional

La Mediterránea Fashion Week cierra este sábado su cuarta edición confirmando su vocación internacional y su carácter de pasarela atípica, capaz de transformar enclaves históricos en escenarios vivos donde moda, arte y patrimonio se entrelazan. El Palacio de la Exposición ha vuelto a convertirse en epicentro creativo de la moda mediterránea, con un desfile que ha recorrido escaleras, pasillos y espacios monumentales del edificio, ofreciendo una experiencia inmersiva y singular.

Ramelle / Chris Serrano

La jornada ha arrancado con Ramelle, firma rumana fundada por Ramona Mihaela, que ha presentado "The Journey", una colección que reivindica la fortaleza y autenticidad de la mujer contemporánea. A través de cortes minimalistas, transparencias, encajes y lentejuelas, la propuesta ha explorado una paleta que transita entre el rojo, blanco, negro y tonos nude con acentos dorados, en una narrativa que conjuga sensibilidad y poder.

Por su parte, Maison Mesa ha sorprendido con "I’ll Be Your Mirror", una colección que celebra la identidad, la diversidad y la tradición artesanal. El diseñador ha combinado una amplia variedad de siluetas y tejidos —gasa, jacquard, muselina y bordados artesanales— con una serie de colaboraciones que refuerzan su sello de autor. Entre ellas, la línea comercial de El Tío Claus, los bolsos de piel de Anabela Boffa, las joyas florales de Lisi Fracchia y su primera cápsula con Pons Quintana, con mocasines, zuecos y sandalias trenzadas a mano.

Maison Mesa / Chris Serrano

La jornada continuará con la moda consciente y socialmente comprometida de la valenciana Leticia Valera, el regreso del diseño poético de la hondureña Duly Romero, y el broche final con la alta costura del valenciano Miguel Llopis, encargado de clausurar la edición.

Diseño Devota&Lomba. / Marian Novak

Una inauguración marcada por la diversidad

La Mediterránea Fashion Week abrió el viernes su cuarta edición con una jornada inaugural que unió en València la moda de Túnez, Colombia y España, reflejando la vocación internacional y el sello de moda de autor que definen al certamen. Las escaleras y espacios nobles del Palacio de la Exposición se transformaron en una pasarela atípica, donde la moda dialogó con la historia y la arquitectura en un formato que rompe con los cánones tradicionales.

La diseñadora tunecina Souraya Sahraoui fue la encargada de abrir la jornada con una propuesta inspirada en la belleza floral y la feminidad poética, en tonos pastel y negros sobrios que evocaron la fuerza delicada de la mujer contemporánea. Le siguió la emblemática firma española Devota&Lomba, que presentó una colección de patronaje arquitectónico y líneas puras inspirada en los veranos de Sorolla, en una paleta dominada por azules y tejidos naturales como el lino y la seda.

Imagen de desfile de Madame Sibarita en la MFW / Marina Novak

El diseñador colombiano Marco M. Emiliani, con su firma Anthias, aportó un toque tropical con "Tròpic Mediterrani", una colección que conectó el Caribe y el Mediterráneo a través de siluetas versátiles y bordados artesanales. Cerró la jornada Madame Sibarita, la marca española de Patricia Emma Fernández, con Whispers of Orient, un viaje textil entre Oriente y Occidente con bordados zardozi en hilos dorados y una paleta de negros, burdeos y verdes esmeralda.

Además, el público pudo disfrutar de la Exposición de Alta Costura de Carlos Haro, un homenaje a la artesanía y al oficio de la costura, y de la muestra pictórica de Yica Djuric, que transformó el kissing room en una experiencia sensorial donde moda y arte convivieron. La jornada culminó con la fiesta oficial en Atenea Sky, punto de encuentro para diseñadores, modelos y profesionales del sector.