Valencia Somos Arte llena Les Arts con lo mejor del ballet y la danza actual

El Palau de Les Arts Reina Sofía ha acogido este sábado la celebración de la novena edición de la Gala Valencia Somos Arte, una cita ya imprescindible en el calendario cultural valenciano que volvió a colgar el cartel de “no hay entradas”. Impulsada por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM) y con el apoyo de la Fundación Hortensia Herrero (FHH), la gala volvió a reunir a una selección de primeros bailarines y solistas de destacadas compañías europeas, junto a la fuerza expresiva del Ballet Español Aída Gómez, en una velada que celebró la excelencia y la diversidad de la danza actual.

Bajo la dirección artística de Gema Casino Penalba y con Fabrice Edelmann y José Carlos Blanco al frente de la producción, el espectáculo ofreció un amplio recorrido por la historia del ballet y sus lenguajes contemporáneos, en un programa marcado por los pasos a dos románticos, clásicos y neoclásicos, y por una nueva incursión en los territorios de la danza española. Sobre el escenario, se dieron cita artistas procedentes de compañías como el Balletto del Teatro alla Scala de Milán, el Het Nationale Ballet de Ámsterdam, el Staatsballett Berlin, el Ballett am Rhein de Düsseldorf y la Compañía Nacional de Danza, en una suma de talentos que volvió a situar a Valencia en el epicentro del arte coreográfico europeo.

Un viaje por la historia del ballet

La velada se abrió con un homenaje al clasicismo a través del paso a dos de Paquita (1882), versión de Marius Petipa sobre el original romántico de Joseph Mazilier, interpretado por Bárbara Verdasco y Thomas Giugovaz, integrantes de la Compañía Nacional de Danza. Su impecable ejecución marcó el tono de una noche que se movería entre la tradición y la innovación.

Desde Milán, los primeros bailarines Martina Arduino y Marco Agostino presentaron Armonica (2022), creación de Damiano Artale que evoca el amor como un flujo vital, acompañado por las melodías de Ennio Morricone. Fue una pieza cargada de lirismo y sutileza, en la que la respiración se convirtió en metáfora del vínculo emocional.

Gala Somos Arte 2025. / Jesús Vallinas

La riqueza de la danza española

Por segundo año consecutivo, la gala incluyó un espacio para la danza española, reivindicando sus cuatro pilares —Escuela Bolera, danza estilizada, folclore y flamenco— según la clasificación de Mariemma. En su debut en la cita valenciana, el Ballet Español Aída Gómez ofreció Boccherini, fragmento de Permíteme bailarte (2008), donde la elegancia de la Escuela Bolera se entrelazó con la pasión del flamenco.

La presencia española regresó en la segunda parte con una farruca estilizada extraída del espectáculo Adalí (2012), interpretada por los veteranos Mariano Bernal y Christian Lozano, y con una suite de “Carmen” (2006) que condensó el drama y la fuerza del personaje de Mérimée a través de la coreografía de Aída Gómez.

Grandes estrellas y obras maestras

Uno de los momentos más aclamados llegó con la participación de Maia Makhateli, estrella del Het Nationale Ballet, y Lucas Erni, del Ballett am Rhein, en el célebre dúo de Rubies (1967) de George Balanchine, parte del tríptico Jewels. Su energía y precisión dieron nueva vida a esta pieza inspirada en la tradición estadounidense del jazz.

La gala también contó con el carismático Daniil Simkin, rostro del cartel de esta edición, quien aportó un toque de humor con Pacopepepluto (2011), una coreografía de Alejandro Cerrudo sobre una canción de Dean Martin que arrancó sonrisas y aplausos entre el público.

Otro de los pasajes más emotivos fue el paso a dos del segundo acto de Giselle (1841), interpretado por Riho Sakamoto y Martin ten Kortenaar, también del Het Nationale Ballet. Su ejecución, marcada por la pureza técnica y la sensibilidad dramática, recordó por qué esta obra sigue siendo el emblema del romanticismo en la danza.

Gala Somos Arte 2025. / Jesús Vallinas

Estrenos y desafíos coreográficos

El estreno absoluto de Discordance (2025), coreografía de José Carlos Blanco creada especialmente para la gala, fue recibido con entusiasmo. Interpretada por Shani Peretz y Mario Galindo, ambos de la Compañía Nacional de Danza, la pieza exploró el reencuentro entre dos almas separadas por el tiempo, en una partitura viva interpretada por músicos en directo.

No faltó el homenaje al repertorio clásico con el icónico ‘Cisne Blanco’ de El lago de los cisnes (1895), nuevamente a cargo de Martina Arduino y Marco Agostini, quienes ofrecieron una lectura cargada de delicadeza y virtuosismo.

El virtuosismo técnico alcanzó su punto álgido con In The Middle, Somewhat Elevated (1987) de William Forsythe, una obra clave del neoclasicismo interpretada con gran precisión por Sakamoto y ten Kortenaar, que llevó al límite la exigencia física y musical del ballet contemporáneo.

Un cierre por todo lo alto

Como broche final, el público del Palau disfrutó del brillante paso a dos de Le Corsaire (1868), firmado por Petipa sobre música de Ludwig Minkus, interpretado por Leroy Mokgatle (Staatsballett Berlin) y el propio Simkin. La pieza, de gran espectacularidad, puso fin a una velada en la que la ovación final selló la conexión entre artistas y espectadores.

Con el aforo completo y un público rendido ante la calidad de los intérpretes, la novena Gala Valencia Somos Arte reafirmó su papel como una de las citas más destacadas del panorama nacional e internacional.