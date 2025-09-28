Martí Domínguez: "Peset o Vives deberían estar en la plaza del Ayuntamiento en lugar de Vinatea"

El día viene largo. Acaba de defender su cátedra de Periodismo en la Universitat de València cuando llega para la foto a la entrada de la Facultad de Medicina. Lo primero al levantar la vista es que no hay rastro de Joan Peset Aleixandre, el protagonista de la nueva novela (sale mañana a la venta) de Martí Domínguez (Ingrata pàtria, Proa; Ingrata patria mía, Destino, en traducción del propio autor). Peset es el nombre de una avenida, un hospital y un colegio mayor en València, pero los alumnos que están ahora aquí sentados en las viejas escaleras de la facultad, ¿saben quién fue Peset? Ese desconocimiento de la figura real del profesor (así, sin nombre, para que represente a toda una intelectualidad) es el motor para forjar una intensa narración a partir de las tres horas últimas de Peset antes de ser fusilado la tarde del sábado 24 de mayo de 1941. Domínguez lo hace a través de una coralidad de voces en busca de contrapuntos y profundidad.

¿Por qué Peset?

Porque representa la inteligencia y la sabiduría en unos tiempos en los que cada vez tienen menos valor. Peset es el antiTrump por naturaleza, un hombre de una enorme dignidad personal y exigencia intelectual. Y representa el papel de lo que ha de ser un profesor: no solo enseñar, sino proyectar una actitud cívica. Por eso lucha a favor de las clases obreras siendo un burgués. Es lo que no le perdonan.

«El professor és algú. Representa l’altra Espanya. Per això no té lloc en la nostra».

Ese es don Ramón de Toledo (el director entonces de la cárcel Modelo de València). Tienen una enorme convicción de que están construyendo un país y han de eliminar elementos que sean peligrosos para la Nueva España.

En la novela hay mucho odio.

Mucho. Es lo que me sorprendió más al principio, el odio que despertaba Peset entre sus compañeros de orla. La primera denuncia es de doce compañeros; la segunda, de tres. En el caso de Marco Merenciano, es una rivalidad académica porque los dos tenían ideas sobre psiquiatría muy distintas. Pero Marco no era un cualquiera: el Marañón de derechas le decían, hablaba alemán, de origen muy humilde, algo que no era Peset, y se forjó una carrera a base de esfuerzo.

¿Y entonces tanto odio, tanta sangre, tanta violencia…?

Tanto para que después de una primera denuncia vuelvan a insistir al presidente del Tribunal de Guerra, particularmente sanguinario, y le pongan contra las cuerdas... Es lo que me sorprende y admira en el mal sentido. ¿Cómo puedes llegar a odiar a un compañero para que le desees la muerte? ¡Y qué muerte! Que te fusilen y te tiren a la fosa común, aunque al final no acabó allí.

¿Pagó por ser socialmente de los ganadores pero no estar con ellos?

Pagó por ser un traidor a los suyos. Es lo que no le perdonaron. Durante la guerra protegió a vecinos y monjas, pero no le perdonaban que hubiese sido diputado del Frente Popular, muy votado y querido y que se pasease con Azaña en el descapotable. Y no le perdonaban que fuera riquísimo. Su familia tenía un laboratorio que daba mucho dinero. Hay indicios de que los copropietarios jugaron algún papel.

Al final siempre dinero. Y catalanista también.

Sí. Organizó con su padre el primer Congreso de Médicos y Biólogos en Lengua Catalana. Y participó en el primer centenario de la muerte de Charles Darwin, que fue muy criticado por la derecha.

Darwinista, catalanista, librepensador, pero no anticlerical.

Me costó mucho entender su actitud religiosa. Tenía una visión cristiana. Los milicianos quemaron iglesias, pero él salva la imagen de la Geperudeta. Estoy convencido de que era una buena persona.

¿Lo compararía con alguna figura relevante de la intelectualidad valenciana o española?

Me recuerda mucho a Lluís Vives.

También perseguido.

A su padre lo quemaron y a su madre la desenterraron 30 años después y quemaron los huesos.

Lo que dice no retrata bien a la sociedad valenciana: ni Vives, ni Peset… Los más ilustres son perseguidos y odiados.

Sí. En lugar de tener en la plaza del Ayuntamiento [de València] a Vinatea, deberían poner a Vives o a Peset. También ofrece una reflexión sobre qué estamos haciendo mal los universitarios ante el cambio en el mundo. ¿Nos hemos metido excesivamente en nuestras cátedras?

Otra reflexión es si llevamos el odio en la sangre, porque ahí está Vives, un sinfín de guerras, Peset...

Mi querido Konrad Lorenz dice que el hombre es un ser naturalmente violento y sanguinario. Somos biológicamente violentos y deberíamos conocernos mejor e intentar aplacarlo. Donald Trump acaba de decir que odia a sus oponentes. Debería costar el cargo fomentar la maldad. Pero quizá es este ambiente neoliberal y sanguinario: hay una polarización política muy inquietante que recuerda a los peores momentos de la historia, desde Goya hasta Peset.

De nuevo, mira al pasado (la posguerra) a la hora de escribir.

No busco la arqueología, pero sí pensar, con el pasado, nuestro presente. Nuestros tiempos recuerdan mucho a los de Peset.

¿Ha idealizado a Peset?

Es cierto que lo admiro, pero no creo que haya magnificado su figura. Le podría echar en cara que quizá no valía la pena sacrificarse de esa manera. Tendría que haber huido. Causó mucho dolor a su familia y a su padre, al que nunca dijeron que estaba en la prisión. Podría haber ayudado mucho, pero todos estaban convencidos de que no lo iban a matar. Nadie lo podía creer. Es mayo de 1941. Después de Stalingrado todo cambia. En 1942 no lo hubiesen matado.

En una entrevista en tiempos de pandemia dijo que las grandes crisis producen gobiernos totalitarios y hemos pasado de la covid a la riada más bestia que se recuerde. No sé si tenemos escapatoria a esos gobiernos.

El hombre no es naturalmente democrático y cuando tienes la fuerza bruta cuesta no utilizarla. Solo desde la cultura puedes evitar ese exceso de poder. Y en estas grandes crisis lo primero que cae es la cultura, el respeto al prójimo. A los 15 días de la dana me pidieron un texto y, de una manera natural, me surgió que Carlos Mazón no tenía más remedio que dimitir. Aún no se sabía casi nada. Si casi un año después, me hubiesen dicho que ese señor sigue, no me lo creería. Es también un bioindicador de qué está pasando en el ambiente. Podemos entender que tuvo un mal momento y ese día no estaba, pero lo posterior es mucho peor. Hay una especie de cambio de ciclo y vamos a la deriva de una manera muy inquietante.

¿Los hilos con la Ilustración se quiebran cada vez más?

Completamente. Netanyahu debería leer el Tratado de la tolerancia de Voltaire. Todo el mundo debería. Admira un texto del siglo XVIII tan necesario en nuestros días.

Peset era un hombre de Azaña. La derecha moderna reivindicaba a Azaña no hace tanto.

El problema es que ha dejado de haber una derecha liberal.

Su admirado Kallifatides dice en su último libro: «No me interesa la literatura de la palabra adecuada, sino del pensamiento adecuado». ¿Lo comparte?

Hay grandes estilistas que aburren profundamente. Yo siempre he hecho una literatura de acción. Escribir para actuar. Ha de haber algo más que pura forma.

¿Cómo ve la situación del valenciano, la lengua de sus libros?

Me entristece mucho. Cuando tenía 13 años, iba con el perro y un cazamariposas por el campo, me gustaba hablar con los labradores de Bétera y Godella, y me referí a una ‘falguera’, porque hablábamos de la Calderona, y me dijeron: «Això és català». Fue el primer choque y ese rollo no nos lo hemos quitado de encima. Llevo toda la vida con este conflicto. ¿Vamos a seguir siempre así? ¿Hasta cuándo? Mazón no hizo caso a la universidad el día de la dana y mire cómo acabó. ¿Por qué no sigue a la universidad alguna vez en su vida, ahora con la lengua?

¿Si lee llaman para la AVL, acepta?

Yo soy fundamentalmente un periodista y en la Acadèmia ha de haber lingüistas.

Voro Vendrell hablaba hace poco del olvido de Peset mientras España idolatra a Unamuno.

Peset debería ser una figura internacional. Lo que le pasó podría dar lugar a una película sobre la brutalidad del proceso. Admiro cuando Unamuno se carteaba con Maragall y se leían. ¿Qué intelectual español lee algo hoy en catalán? Dime uno. En la época de Unamuno estaban mejor que ahora.