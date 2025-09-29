Bioparc Valencia permanecerá abierto este lunes
El parque mantiene sus actividades "pendiente de la situación meteorológica"
Bioparc Valencia ha publicado este lunes un mensaje en su página web en la que informa de que permanecerá abierto este lunes 29 de septiembre "pendiente de la evolución de la situación meteorológica".
La Aemet ha fijado la alerta roja a partir de las 4 horas de la madrugada de este lunes en el litoral de la provincia de Valencia y el norte de la de Castelló, por lo que muchas actividades previstas para hoy y la actividad en centros educativos, entre otros, han sido canceladas. Algunas, sin embargo, sí que se mantienen su funcionamiento habitual, pendientes de la evolución de las lluvias.
Tal es el caso del parque que a su comunicado añade que "como siempre, se puede realizar el cambio de fecha en la visita o solicitar la devolución de las entradas enviando un email a info@bioparcvalencia.es".
