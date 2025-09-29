Sin Consell de Cultura ni Noche en el Museo por la alerta roja

El episodio de lluvias torrenciales previsto para este lunes en la Comunitat Valenciana y la alerta roja emitida por Aemet, han obligado a desconvocar el pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) que estaba previsto para este lunes.

En el orden del día de esta sesión estaban incluido varios asuntos que habían despertado expectacion referidos al representante de este organismo en el Consejo Rector del IVAM, a la situación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y a los nombramientos de hijos predilectos de la ciudad de València. Son puntos que habían sido incluidos a instancias de consejeros que desean expresar su "malestar" por lo que consideran una "falta de consenso" en el seno de la institución.

El pleno, según ha informado el CVC en un comunicado, será convocado con idéntico orden del dia “lo más pronto posible cuando las condiciones meteorológicas lo permitan”.

Sin presentaciones

La alerta roja también ha afectado a la presentación prevista para este lunes de la ópera “Faust”, que se estrenará el viernes en Les Arts. También se ha cancelado por la alerta meteorológica la convocatoria de rueda de prensa, prevista para esta mañana en la Delegación de Gobierno, para presentar las actividades culturales organizadas en colaboración con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, como antesala de la festividad del 9 d’Octubre.

Además, Espai LaGranja ha suspendido el taller que, dentro de la programación del festival Bucles, tenía programado para este lunes dirigido para profesionales por la compañía La Macana. Tampoco se celebrará la cuarta edición de la Noche en el Museo del festival València Design Fest que iba a tener lugar hoy en el Museo de Bellas Artes de València. La exposición completa estará abierta todos los días desde el 30 de septiembre al 30 de octubre en horario de 10 a 20h.